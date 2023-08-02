В Тюменской области вор-рецидивист прятался в шалаше в лесу

03 августа 2023 в 12:46 Размер текста - 17 +

Мужчина несколько месяцев жил в лесу, а во время визита в село совершил кражу Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Полицейские обнаружили рецидивиста, обокравшего одного из жителей села в Сорокинском районе, в шалаше в лесу. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УМВД по Тюменской области. «В дежурную часть Сорокинского района обратился житель села Готопутово, чей дом обокрали. Подозрение пало на ранее судимого за имущественные преступления неработающего односельчанина потерпевшего. Оперативники обнаружили подозреваемого в лесном массиве в построенном им шалаше. Мужчина рассказал, что решил некоторое время пожить в лесу», — сообщили URA.RU в пресс-службе. Подозреваемый уже несколько месяцев живет на лоне природы. Во время одного из визитов в село, он решился на кражу. Злоумышленник выставил стекло в доме и похитил мобильный телефон, зарядку к нему и пачку сигарет. Преступника задержали, в отношении него возбуждено уголовное дело.

Полицейские обнаружили рецидивиста, обокравшего одного из жителей села в Сорокинском районе, в шалаше в лесу. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УМВД по Тюменской области. «В дежурную часть Сорокинского района обратился житель села Готопутово, чей дом обокрали. Подозрение пало на ранее судимого за имущественные преступления неработающего односельчанина потерпевшего. Оперативники обнаружили подозреваемого в лесном массиве в построенном им шалаше. Мужчина рассказал, что решил некоторое время пожить в лесу», — сообщили URA.RU в пресс-службе. Подозреваемый уже несколько месяцев живет на лоне природы. Во время одного из визитов в село, он решился на кражу. Злоумышленник выставил стекло в доме и похитил мобильный телефон, зарядку к нему и пачку сигарет. Преступника задержали, в отношении него возбуждено уголовное дело.