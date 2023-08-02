02 августа 2023

В Тюменской области вор-рецидивист прятался в шалаше в лесу

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина несколько месяцев жил в лесу, а во время визита в село совершил кражу Фото:

Полицейские обнаружили рецидивиста, обокравшего одного из жителей села в Сорокинском районе, в шалаше в лесу. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

«В дежурную часть Сорокинского района обратился житель села Готопутово, чей дом обокрали. Подозрение пало на ранее судимого за имущественные преступления неработающего односельчанина потерпевшего. Оперативники обнаружили подозреваемого в лесном массиве в построенном им шалаше. Мужчина рассказал, что решил некоторое время пожить в лесу», — сообщили URA.RU в пресс-службе.

Подозреваемый уже несколько месяцев живет на лоне природы. Во время одного из визитов в село, он решился на кражу. Злоумышленник выставил стекло в доме и похитил мобильный телефон, зарядку к нему и пачку сигарет. Преступника задержали, в отношении него возбуждено уголовное дело.

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Полицейские обнаружили рецидивиста, обокравшего одного из жителей села в Сорокинском районе, в шалаше в лесу. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УМВД по Тюменской области. «В дежурную часть Сорокинского района обратился житель села Готопутово, чей дом обокрали. Подозрение пало на ранее судимого за имущественные преступления неработающего односельчанина потерпевшего. Оперативники обнаружили подозреваемого в лесном массиве в построенном им шалаше. Мужчина рассказал, что решил некоторое время пожить в лесу», — сообщили URA.RU в пресс-службе. Подозреваемый уже несколько месяцев живет на лоне природы. Во время одного из визитов в село, он решился на кражу. Злоумышленник выставил стекло в доме и похитил мобильный телефон, зарядку к нему и пачку сигарет. Преступника задержали, в отношении него возбуждено уголовное дело.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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