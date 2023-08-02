Жители ЯНАО ищут спасения от гнуса

03 августа 2023 в 13:54 Размер текста - 17 +

Жителей Ноябрьска в квартирах кусает мошка Фото: Сергей Русанов © URA.RU Жители Ноябрьска (ЯНАО) ищут способ, как спастись от гнуса. Как пишут горожане в соцсети «ВКонтакте», мошка пробирается через оконную сетку и кусает по ночам. «Подскажите, пожалуйста, проверенное средство от гнуса. Окна закрыть невозможно, душно очень ночью. Утром просыпаемся закусанные все, мелкий гнус пробирается через сетку. Раптор не справляется. Утром подоконник весь усеян мошками», — написал анонимно автор в группе «Нетипичные родители Ноябрьска». В комментариях местные жители начали делиться секретами, как защитить себя от мошки. Но нашлись и те, кто предположил, что автора кусают клопы. «Лимон разрезать, в разрез лимона вставить целые семена гвоздики, поставить у кровати», — предложила Светлана Климова. «Брызгала репеллентом комнату, открывала окно и закрывала комнату на ночь, утром никого уже не было», — рассказала Олеся Бойко. «Мошка дома не кусается, может у вас клопы завелись?» — предположила Анна Богославская. Ранее жители Ямала жаловались, что власти не обрабатывают города от насекомых. Люди не могут находиться на улице из-за нашествия мошки и комаров.

Жители Ноябрьска (ЯНАО) ищут способ, как спастись от гнуса. Как пишут горожане в соцсети «ВКонтакте», мошка пробирается через оконную сетку и кусает по ночам. «Подскажите, пожалуйста, проверенное средство от гнуса. Окна закрыть невозможно, душно очень ночью. Утром просыпаемся закусанные все, мелкий гнус пробирается через сетку. Раптор не справляется. Утром подоконник весь усеян мошками», — написал анонимно автор в группе «Нетипичные родители Ноябрьска». В комментариях местные жители начали делиться секретами, как защитить себя от мошки. Но нашлись и те, кто предположил, что автора кусают клопы. «Лимон разрезать, в разрез лимона вставить целые семена гвоздики, поставить у кровати», — предложила Светлана Климова. «Брызгала репеллентом комнату, открывала окно и закрывала комнату на ночь, утром никого уже не было», — рассказала Олеся Бойко. «Мошка дома не кусается, может у вас клопы завелись?» — предположила Анна Богославская. Ранее жители Ямала жаловались, что власти не обрабатывают города от насекомых. Люди не могут находиться на улице из-за нашествия мошки и комаров.