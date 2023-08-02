02 августа 2023

Тюменцы бьют тревогу из-за незнакомца, пристающего к детям

В Тюмени незнакомец пытался поцеловать детей на улице
© Служба новостей «URA.RU»
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Насилие и педофилия. Клипарт. Курган, детская площадка, педофил
Нетрезвый тюменец попытался поцеловать чужих детей Фото:

Тюменцы бьют тревогу из-за мужчины, который пытался поцеловать детей в районе Воровского. Об этом горожане пишут в своих социальных сетях.

«Внимание! По улицам Тюмени разгуливает педофил. Вчера мужчина лез целоваться к детям моей знакомой. Помогите распространить информацию. В полиции приняли заявление, но ничего не делают», — рассказала в своих социальных сетях жительница Тюмени с ником nina_ne_popova.

Информацию о возможном педофиле распространяют и другие пользователи. По данным мамы детей, к которым приставал мужчина, это произошло в районе Воровского.

«Мужчина был доставлен в отдел полиции. Предварительно установлено, что противоправных действий в отношении несовершеннолетних он не совершал. Проводится проверка, по итогам которой будет дана правовая оценка произошедшему», — рассказали URA.RU в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

По данным источника URA.RU, знакомого с ситуацией, задержанный злоупотребляет спиртным. В день, когда случилось возмутившее тюменцев событие, он шел в магазин, а дети открыли ему дверь. Попытка поцеловать ребят была способом мужчины сказать им «Спасибо».

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Тюменцы бьют тревогу из-за мужчины, который пытался поцеловать детей в районе Воровского. Об этом горожане пишут в своих социальных сетях. «Внимание! По улицам Тюмени разгуливает педофил. Вчера мужчина лез целоваться к детям моей знакомой. Помогите распространить информацию. В полиции приняли заявление, но ничего не делают», — рассказала в своих социальных сетях жительница Тюмени с ником nina_ne_popova. Информацию о возможном педофиле распространяют и другие пользователи. По данным мамы детей, к которым приставал мужчина, это произошло в районе Воровского. «Мужчина был доставлен в отдел полиции. Предварительно установлено, что противоправных действий в отношении несовершеннолетних он не совершал. Проводится проверка, по итогам которой будет дана правовая оценка произошедшему», — рассказали URA.RU в пресс-службе УМВД по Тюменской области. По данным источника URA.RU, знакомого с ситуацией, задержанный злоупотребляет спиртным. В день, когда случилось возмутившее тюменцев событие, он шел в магазин, а дети открыли ему дверь. Попытка поцеловать ребят была способом мужчины сказать им «Спасибо».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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