Тюменцы бьют тревогу из-за незнакомца, пристающего к детям

В Тюмени незнакомец пытался поцеловать детей на улице

03 августа 2023 в 16:27 Размер текста - 17 +

Нетрезвый тюменец попытался поцеловать чужих детей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Тюменцы бьют тревогу из-за мужчины, который пытался поцеловать детей в районе Воровского. Об этом горожане пишут в своих социальных сетях. «Внимание! По улицам Тюмени разгуливает педофил. Вчера мужчина лез целоваться к детям моей знакомой. Помогите распространить информацию. В полиции приняли заявление, но ничего не делают», — рассказала в своих социальных сетях жительница Тюмени с ником nina_ne_popova. Информацию о возможном педофиле распространяют и другие пользователи. По данным мамы детей, к которым приставал мужчина, это произошло в районе Воровского. «Мужчина был доставлен в отдел полиции. Предварительно установлено, что противоправных действий в отношении несовершеннолетних он не совершал. Проводится проверка, по итогам которой будет дана правовая оценка произошедшему», — рассказали URA.RU в пресс-службе УМВД по Тюменской области. По данным источника URA.RU, знакомого с ситуацией, задержанный злоупотребляет спиртным. В день, когда случилось возмутившее тюменцев событие, он шел в магазин, а дети открыли ему дверь. Попытка поцеловать ребят была способом мужчины сказать им «Спасибо».

Тюменцы бьют тревогу из-за мужчины, который пытался поцеловать детей в районе Воровского. Об этом горожане пишут в своих социальных сетях. «Внимание! По улицам Тюмени разгуливает педофил. Вчера мужчина лез целоваться к детям моей знакомой. Помогите распространить информацию. В полиции приняли заявление, но ничего не делают», — рассказала в своих социальных сетях жительница Тюмени с ником nina_ne_popova. Информацию о возможном педофиле распространяют и другие пользователи. По данным мамы детей, к которым приставал мужчина, это произошло в районе Воровского. «Мужчина был доставлен в отдел полиции. Предварительно установлено, что противоправных действий в отношении несовершеннолетних он не совершал. Проводится проверка, по итогам которой будет дана правовая оценка произошедшему», — рассказали URA.RU в пресс-службе УМВД по Тюменской области. По данным источника URA.RU, знакомого с ситуацией, задержанный злоупотребляет спиртным. В день, когда случилось возмутившее тюменцев событие, он шел в магазин, а дети открыли ему дверь. Попытка поцеловать ребят была способом мужчины сказать им «Спасибо».