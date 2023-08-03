Где в Тюмени дешево отучиться на права

Самой дешевой автошколой в Тюмени является «Учебный комбинат»

Самой дорогой, среди списка, оказалась автошкола «Машинка» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Дешевле всего в Тюмени обучиться на права будет в автошколе «Учебный комбинат». Трехмесячный курс там будет стоить менее 20 тысяч рублей. Агентство URA.RU сделало подборку, где и за сколько можно выгоднее научиться ездить на машине.

Самая низкая стоимость обучения на категорию В (легковые автомобили) будет в сети автошкол «Учебный комбинат». Цена за трехмесячный курс лекций и 28 часов практических занятий — 19 990 рублей. При этом, как рассказали в автошколе, эта стоимость едина как для обучения на автомобиле с механической, так и автоматической коробкой передач.

Следующей по цене бюджетной школой будет центр подготовки водителей при ДОСААФ России по Тюменской области. Стоимость обучения там — 25 000 рублей.

Чуть дороже прайс в автошколе «Главная дорога». Там стандартный курс обучения будет стоить 25 500 рублей. Здесь также нет ценового разделения на автоматическую и механическую коробку передач. За счет дополнительных часов вождения стоимость обучения может возрасти до 50 000 рублей.

Интересный набор условий предлагает сеть автошкол «Формула». Там к стандартным курсам лекций и практических занятий бонусом идет индивидуальная консультация психолога. Цена за обучение на базовом тарифе 26 900 рублей. При Vip-тарифе, стоимость которого 69 900 рублей, инструктор будет забирать вас от дома и привозить обратно. Автошкола возьмет на себя расходы на медсправку и учебную литературу. Бонус — три консультации с психологом.

Дороже всего обойдется в Тюмени обучение в сети автошкол «Машинка». Там в отличие от других организаций, есть ценовое разделение на автоматическую и механическую коробку передач. Цена за «автомат» — 33 000 рублей, за «механику» — 31 000 рублей.