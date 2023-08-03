03 августа 2023

В Тюменской области усилят систему централизованного оповещения

Тюменское правительство установит новые сирены в Тюмени, Тобольске и Ярково
© Служба новостей «URA.RU»
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Рабочий визит Дубровского в Златоуст и Миасс. Челябинск, мчс, рупор, сирена, громкоговоритель, тревога, оповещение
В Тюменской области установят 51 новый громкоговоритель с функцией электронной сирены Фото:

Правительство Тюменской области ищет поставщика, который установит в Тюмени, Тобольске и Ярково новые элементы системы оповещения. Соответствующий аукцион зарегистрирован в единой системе госзакупок.

«Закупка № 0167200003423005049, организатор — управление государственных закупок Тюменской области. Объект — выполнение работ по модернизации региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Тюменской области. Начальная цена — 52,2 млн рублей, заявки принимаются до 10 августа», — сообщает информационная система.

Документы, приложенные к закупке, поясняют, что всего планируется установить 51 новый громкоговоритель: 36 в Тюмени, 15 в Тобольске и 3 в Ярковском муниципальном образовании. Все громкоговорящие устройства должны иметь функцию электронной сирены, установить и запустить их в работу подрядчику предстоит до 27 ноября 2023 года.

Ранее URA.RU рассказало о том, что при помощи еще одной закупки парк техники обновит тюменская авиабаза Лесоохраны. Ведомство ищет поставщика для приобретения пяти грузопассажирских машин с мотопомпами.

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Правительство Тюменской области ищет поставщика, который установит в Тюмени, Тобольске и Ярково новые элементы системы оповещения. Соответствующий аукцион зарегистрирован в единой системе госзакупок. «Закупка № 0167200003423005049, организатор — управление государственных закупок Тюменской области. Объект — выполнение работ по модернизации региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Тюменской области. Начальная цена — 52,2 млн рублей, заявки принимаются до 10 августа», — сообщает информационная система. Документы, приложенные к закупке, поясняют, что всего планируется установить 51 новый громкоговоритель: 36 в Тюмени, 15 в Тобольске и 3 в Ярковском муниципальном образовании. Все громкоговорящие устройства должны иметь функцию электронной сирены, установить и запустить их в работу подрядчику предстоит до 27 ноября 2023 года. Ранее URA.RU рассказало о том, что при помощи еще одной закупки парк техники обновит тюменская авиабаза Лесоохраны. Ведомство ищет поставщика для приобретения пяти грузопассажирских машин с мотопомпами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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