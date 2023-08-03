В Тюменской области усилят систему централизованного оповещения

Тюменское правительство установит новые сирены в Тюмени, Тобольске и Ярково

04 августа 2023 в 05:20 Размер текста - 17 +

В Тюменской области установят 51 новый громкоговоритель с функцией электронной сирены Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Правительство Тюменской области ищет поставщика, который установит в Тюмени, Тобольске и Ярково новые элементы системы оповещения. Соответствующий аукцион зарегистрирован в единой системе госзакупок. «Закупка № 0167200003423005049, организатор — управление государственных закупок Тюменской области. Объект — выполнение работ по модернизации региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Тюменской области. Начальная цена — 52,2 млн рублей, заявки принимаются до 10 августа», — сообщает информационная система. Документы, приложенные к закупке, поясняют, что всего планируется установить 51 новый громкоговоритель: 36 в Тюмени, 15 в Тобольске и 3 в Ярковском муниципальном образовании. Все громкоговорящие устройства должны иметь функцию электронной сирены, установить и запустить их в работу подрядчику предстоит до 27 ноября 2023 года. Ранее URA.RU рассказало о том, что при помощи еще одной закупки парк техники обновит тюменская авиабаза Лесоохраны. Ведомство ищет поставщика для приобретения пяти грузопассажирских машин с мотопомпами.

Правительство Тюменской области ищет поставщика, который установит в Тюмени, Тобольске и Ярково новые элементы системы оповещения. Соответствующий аукцион зарегистрирован в единой системе госзакупок. «Закупка № 0167200003423005049, организатор — управление государственных закупок Тюменской области. Объект — выполнение работ по модернизации региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Тюменской области. Начальная цена — 52,2 млн рублей, заявки принимаются до 10 августа», — сообщает информационная система. Документы, приложенные к закупке, поясняют, что всего планируется установить 51 новый громкоговоритель: 36 в Тюмени, 15 в Тобольске и 3 в Ярковском муниципальном образовании. Все громкоговорящие устройства должны иметь функцию электронной сирены, установить и запустить их в работу подрядчику предстоит до 27 ноября 2023 года. Ранее URA.RU рассказало о том, что при помощи еще одной закупки парк техники обновит тюменская авиабаза Лесоохраны. Ведомство ищет поставщика для приобретения пяти грузопассажирских машин с мотопомпами.