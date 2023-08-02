Тюменская Авиалесоохрана подготовится к новым пожарам

В Тюмени закупают пять новых автомобилей с мотопомпами для Авиалесоохраны

02 августа 2023 в 17:33 Размер текста - 17 +

Новые машины с резервуарами для воды и мотопомпами поступят в распоряжение Авиалесоохраны в Тюменской области Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Управление госзакупок Тюменской области ищет поставщика новых машин для местного управления Авиалесоохраны. Информация о соответствующем аукционе размещена на едином портале госзакупок. «Электронный аукцион № 0167200003423004877 в рамках 44-ФЗ, организатор — управление государственных закупок Тюменской области. Объект закупки — поставка средств автотранспортных, начальная цена — 8,58 млн рублей. В настоящий момент прием заявок завершен, работает комиссия», — говорится в описании торгов. Из документов, приложенных к закупке, известно, что объектом торгов должны стать пять грузопассажирских автомобилей на базе УАЗ, а заказчиком выступает тюменская база Авиалесоохраны. В требованиях прописано, что машины должны быть оборудованы резервуарами для воды емкостью не менее 500 литров, а так же мотопомпой, системой ГЛОНАСС и другими вспомогательными средствами. Ранее URA.RU рассказало, что из-за санкций и импортозамещения часть закупок в Тюменской области остается без поставщика. Например, региональный департамент образования и науки не смог приобрести автобусы для перевозки детей.

Управление госзакупок Тюменской области ищет поставщика новых машин для местного управления Авиалесоохраны. Информация о соответствующем аукционе размещена на едином портале госзакупок. «Электронный аукцион № 0167200003423004877 в рамках 44-ФЗ, организатор — управление государственных закупок Тюменской области. Объект закупки — поставка средств автотранспортных, начальная цена — 8,58 млн рублей. В настоящий момент прием заявок завершен, работает комиссия», — говорится в описании торгов. Из документов, приложенных к закупке, известно, что объектом торгов должны стать пять грузопассажирских автомобилей на базе УАЗ, а заказчиком выступает тюменская база Авиалесоохраны. В требованиях прописано, что машины должны быть оборудованы резервуарами для воды емкостью не менее 500 литров, а так же мотопомпой, системой ГЛОНАСС и другими вспомогательными средствами. Ранее URA.RU рассказало, что из-за санкций и импортозамещения часть закупок в Тюменской области остается без поставщика. Например, региональный департамент образования и науки не смог приобрести автобусы для перевозки детей.