Тюменская Авиалесоохрана подготовится к новым пожарам

В Тюмени закупают пять новых автомобилей с мотопомпами для Авиалесоохраны
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Тушение торфяного пожара возле поселка Безречный. Свердловская область, Березовский, авиалесоохрана
Новые машины с резервуарами для воды и мотопомпами поступят в распоряжение Авиалесоохраны в Тюменской области Фото:

Управление госзакупок Тюменской области ищет поставщика новых машин для местного управления Авиалесоохраны. Информация о соответствующем аукционе размещена на едином портале госзакупок.

«Электронный аукцион № 0167200003423004877 в рамках 44-ФЗ, организатор — управление государственных закупок Тюменской области. Объект закупки — поставка средств автотранспортных, начальная цена — 8,58 млн рублей. В настоящий момент прием заявок завершен, работает комиссия», — говорится в описании торгов.

Из документов, приложенных к закупке, известно, что объектом торгов должны стать пять грузопассажирских автомобилей на базе УАЗ, а заказчиком выступает тюменская база Авиалесоохраны. В требованиях прописано, что машины должны быть оборудованы резервуарами для воды емкостью не менее 500 литров, а так же мотопомпой, системой ГЛОНАСС и другими вспомогательными средствами.

Ранее URA.RU рассказало, что из-за санкций и импортозамещения часть закупок в Тюменской области остается без поставщика. Например, региональный департамент образования и науки не смог приобрести автобусы для перевозки детей.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Управление госзакупок Тюменской области ищет поставщика новых машин для местного управления Авиалесоохраны. Информация о соответствующем аукционе размещена на едином портале госзакупок. «Электронный аукцион № 0167200003423004877 в рамках 44-ФЗ, организатор — управление государственных закупок Тюменской области. Объект закупки — поставка средств автотранспортных, начальная цена — 8,58 млн рублей. В настоящий момент прием заявок завершен, работает комиссия», — говорится в описании торгов. Из документов, приложенных к закупке, известно, что объектом торгов должны стать пять грузопассажирских автомобилей на базе УАЗ, а заказчиком выступает тюменская база Авиалесоохраны. В требованиях прописано, что машины должны быть оборудованы резервуарами для воды емкостью не менее 500 литров, а так же мотопомпой, системой ГЛОНАСС и другими вспомогательными средствами. Ранее URA.RU рассказало, что из-за санкций и импортозамещения часть закупок в Тюменской области остается без поставщика. Например, региональный департамент образования и науки не смог приобрести автобусы для перевозки детей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...