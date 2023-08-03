03 августа 2023
02 августа 2023

В ЯНАО подросток сливал в соцсети сведения о чужой личной жизни

© Служба новостей «URA.RU»
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Подросток создал telegram-канал, чтобы писать в нем о чужой личной жизни Фото:

В Ноябрьске подросток создал telegram-канал, чтобы публиковать туда информацию о чужой личной жизни. Об этом сообщила журналистам комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав (КДН) администрации города.

«Комиссия рассмотрела 25 дел в отношении подростков и их родителей. Особенно отличился из всех подросток, который создал канал в Telegram, чтобы публиковать в нем сведения о чужой личной жизни. В результате он был наказан за собирание и распространение информации», — рассказала КДН журналистам «МК-Ямал».

О том, чья личная жизнь публиковалась подростком не известно. Также комиссия не дала сведения о то, как наказали подростка за проделку.

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В Ноябрьске подросток создал telegram-канал, чтобы публиковать туда информацию о чужой личной жизни. Об этом сообщила журналистам комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав (КДН) администрации города. «Комиссия рассмотрела 25 дел в отношении подростков и их родителей. Особенно отличился из всех подросток, который создал канал в Telegram, чтобы публиковать в нем сведения о чужой личной жизни. В результате он был наказан за собирание и распространение информации», — рассказала КДН журналистам «МК-Ямал». О том, чья личная жизнь публиковалась подростком не известно. Также комиссия не дала сведения о то, как наказали подростка за проделку.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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