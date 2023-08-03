В ЯНАО подросток сливал в соцсети сведения о чужой личной жизни

В Ноябрьске подросток создал telegram-канал, чтобы публиковать туда информацию о чужой личной жизни. Об этом сообщила журналистам комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав (КДН) администрации города.
«Комиссия рассмотрела 25 дел в отношении подростков и их родителей. Особенно отличился из всех подросток, который создал канал в Telegram, чтобы публиковать в нем сведения о чужой личной жизни. В результате он был наказан за собирание и распространение информации», — рассказала КДН журналистам «МК-Ямал».
О том, чья личная жизнь публиковалась подростком не известно. Также комиссия не дала сведения о то, как наказали подростка за проделку.
Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.