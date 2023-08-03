В ЯНАО кондитеру пообещали платить более 200 тысяч рублей в месяц 04 августа 2023 в 07:23 Размер текста - 17 + Работнику обещают платить до 220 тысяч рублей в месяц Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В поселок Ямбург (ЯНАО) ищут человека на вакансию кондитера. Организация готова платить работнику до 220 тысяч рублей. Соответствующее объявление размещено на сайте «Работа России». «Работник должен уметь организовывать процесс приготовления мучных, кондитерских и булочных изделий из различных видов теста. Он будет вести процесс изготовления высокохудожественных, оригинальных тортов по разработанным рецептурам, а также проверять качество сырья, начинок. За это представители компании будут платить от 160 до 220 тысяч рублей в месяц», — написано в объявлении. Требования к работнику: стаж от трех лет, среднее профессиональное образование и наличие медкнижки. Работодатель в свою очередь обещает предоставить социальный пакет, питание, транспорт и жилье. Сама вакансия подразумевает вахтовый метод. Ранее URA.RU писало, что администрация Пуровского района объявила конкурс на замещение должности в департаменте имущественных отношений. Сотруднику пообещали заработную плату от 91 до 108 тысяч рублей. В поселок Ямбург (ЯНАО) ищут человека на вакансию кондитера. Организация готова платить работнику до 220 тысяч рублей. Соответствующее объявление размещено на сайте «Работа России». «Работник должен уметь организовывать процесс приготовления мучных, кондитерских и булочных изделий из различных видов теста. Он будет вести процесс изготовления высокохудожественных, оригинальных тортов по разработанным рецептурам, а также проверять качество сырья, начинок. За это представители компании будут платить от 160 до 220 тысяч рублей в месяц», — написано в объявлении. Требования к работнику: стаж от трех лет, среднее профессиональное образование и наличие медкнижки. Работодатель в свою очередь обещает предоставить социальный пакет, питание, транспорт и жилье. Сама вакансия подразумевает вахтовый метод. Ранее URA.RU писало, что администрация Пуровского района объявила конкурс на замещение должности в департаменте имущественных отношений. Сотруднику пообещали заработную плату от 91 до 108 тысяч рублей. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям