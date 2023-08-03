03 августа 2023

Тюменка обманом получила из бюджета Казахстана полтора миллиона рублей

Тюменка 16 лет незаконно получала пенсию из бюджета Казахстана
© Служба новостей «URA.RU»
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Тюменку обязали вернуть 1.5 млн рублей в бюджет Казахстана Фото:

Жительница Тюмени почти 16 лет незаконно получала пенсию из бюджета Казахстана. Общая сумма вырученных денег составила 1,5 млн рублей. В республике не знали, что женщине начисляют выплаты еще и в РФ. Информация содержится в судебном акте по делу.

«Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан обратилось в суд с иском к жительнице Тюмени. Просит взыскать с нее незаконно полученную пенсию, начисленную с декабря 2004-го по август 2020 года, в общей сумме 11 324 768 тенге или более 1,5 млн рублей», — говорится в судебном акте.

Как оказалось, имея двойное гражданство, на протяжении многих лет женщина получила пенсию как в Казахстане, так и в России. Сначала власти республики попросили тюменку вернуть бюджетные деньги добровольно, а когда этого не произошло, подали на нее в суд. По итогу заседания женщину обязали вернуть средства в бюджет Казахстана.

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Жительница Тюмени почти 16 лет незаконно получала пенсию из бюджета Казахстана. Общая сумма вырученных денег составила 1,5 млн рублей. В республике не знали, что женщине начисляют выплаты еще и в РФ. Информация содержится в судебном акте по делу. «Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан обратилось в суд с иском к жительнице Тюмени. Просит взыскать с нее незаконно полученную пенсию, начисленную с декабря 2004-го по август 2020 года, в общей сумме 11 324 768 тенге или более 1,5 млн рублей», — говорится в судебном акте. Как оказалось, имея двойное гражданство, на протяжении многих лет женщина получила пенсию как в Казахстане, так и в России. Сначала власти республики попросили тюменку вернуть бюджетные деньги добровольно, а когда этого не произошло, подали на нее в суд. По итогу заседания женщину обязали вернуть средства в бюджет Казахстана.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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