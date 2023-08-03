Тюменка обманом получила из бюджета Казахстана полтора миллиона рублей

Тюменка 16 лет незаконно получала пенсию из бюджета Казахстана

04 августа 2023 в 16:37 Размер текста - 17 +

Тюменку обязали вернуть 1.5 млн рублей в бюджет Казахстана Фото: Денис Моргунов © URA.RU Жительница Тюмени почти 16 лет незаконно получала пенсию из бюджета Казахстана. Общая сумма вырученных денег составила 1,5 млн рублей. В республике не знали, что женщине начисляют выплаты еще и в РФ. Информация содержится в судебном акте по делу. «Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан обратилось в суд с иском к жительнице Тюмени. Просит взыскать с нее незаконно полученную пенсию, начисленную с декабря 2004-го по август 2020 года, в общей сумме 11 324 768 тенге или более 1,5 млн рублей», — говорится в судебном акте. Как оказалось, имея двойное гражданство, на протяжении многих лет женщина получила пенсию как в Казахстане, так и в России. Сначала власти республики попросили тюменку вернуть бюджетные деньги добровольно, а когда этого не произошло, подали на нее в суд. По итогу заседания женщину обязали вернуть средства в бюджет Казахстана.

Жительница Тюмени почти 16 лет незаконно получала пенсию из бюджета Казахстана. Общая сумма вырученных денег составила 1,5 млн рублей. В республике не знали, что женщине начисляют выплаты еще и в РФ. Информация содержится в судебном акте по делу. «Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан обратилось в суд с иском к жительнице Тюмени. Просит взыскать с нее незаконно полученную пенсию, начисленную с декабря 2004-го по август 2020 года, в общей сумме 11 324 768 тенге или более 1,5 млн рублей», — говорится в судебном акте. Как оказалось, имея двойное гражданство, на протяжении многих лет женщина получила пенсию как в Казахстане, так и в России. Сначала власти республики попросили тюменку вернуть бюджетные деньги добровольно, а когда этого не произошло, подали на нее в суд. По итогу заседания женщину обязали вернуть средства в бюджет Казахстана.