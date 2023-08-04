Путин поднял призывной возраст: главное к вечеру 4 августа

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Вооруженные силы Украины.stock, ВСУ, stock
Киев потерял 43 тысячи солдат ВСУ с начала контрнаступления Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Российский президент Владимир Путин поднял верхнюю границу призывного возраста. Теперь военнообязанными считаются граждане от 18 до 30 лет. URA.RU приводит главные новости к вечеру 4 августа.

  • Президент РФ Владимир Путин увеличил призывной возраст в России до 30 лет. Он также подписал указ, запрещающий выезд из страны гражданам, получившим повестку.
  • Ночью Украина попыталась атаковать Новороссийск и полуостров Крым. В первом случае украинские силы попытались атаковать военно-морскую базу Новороссийска. Нападение было произведено морскими безэкипажными катерами. В Крыму средствами противовоздушной обороны были сбиты 10 вражеских беспилотников. Дроны ВСУ были сбиты и над Азовским морем.
  • В Киеве была объявлена воздушная тревога. Граждан попросили направиться в укрытия.
  • Вооруженные силы Украины (ВСУ) за два месяца потеряли две тысячи танков, в том числе и иностранных. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
  • В ведомстве также подчеркнули, что с начала контрнаступления Киев потерял 43 тысячи солдат. Сообщение передает «Пятый канал».
  • Украинские силы стали чаще использовать беспилотники кустарного производства. ВСУ используют дроны на купянском, краснолиманском и донецком направлениях.
  • Министр обороны РФ Сергей Шойгу посетил зону спецоперации. Он проверил передовой пункт управления группировки войск «Центр».
  • ВС РФ заняли выгодные позиции на донецком и южно-донецком направлениях. Российские военные продолжают успешно отражать атаки украинских солдат.

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Российский президент Владимир Путин поднял верхнюю границу призывного возраста. Теперь военнообязанными считаются граждане от 18 до 30 лет. URA.RU приводит главные новости к вечеру 4 августа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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