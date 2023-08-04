Путин поднял призывной возраст: главное к вечеру 4 августа

04 августа 2023 в 21:33 Размер текста - 17 +

Киев потерял 43 тысячи солдат ВСУ с начала контрнаступления Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российский президент Владимир Путин поднял верхнюю границу призывного возраста. Теперь военнообязанными считаются граждане от 18 до 30 лет. URA.RU приводит главные новости к вечеру 4 августа. Президент РФ Владимир Путин увеличил призывной возраст в России до 30 лет. Он также подписал указ, запрещающий выезд из страны гражданам, получившим повестку.

Ночью Украина попыталась атаковать Новороссийск и полуостров Крым. В первом случае украинские силы попытались атаковать военно-морскую базу Новороссийска. Нападение было произведено морскими безэкипажными катерами. В Крыму средствами противовоздушной обороны были сбиты 10 вражеских беспилотников. Дроны ВСУ были сбиты и над Азовским морем.

В Киеве была объявлена воздушная тревога. Граждан попросили направиться в укрытия.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за два месяца потеряли две тысячи танков, в том числе и иностранных. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве также подчеркнули, что с начала контрнаступления Киев потерял 43 тысячи солдат. Сообщение передает «Пятый канал».

Украинские силы стали чаще использовать беспилотники кустарного производства. ВСУ используют дроны на купянском, краснолиманском и донецком направлениях.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу посетил зону спецоперации. Он проверил передовой пункт управления группировки войск «Центр».

ВС РФ заняли выгодные позиции на донецком и южно-донецком направлениях. Российские военные продолжают успешно отражать атаки украинских солдат.

Российский президент Владимир Путин поднял верхнюю границу призывного возраста. Теперь военнообязанными считаются граждане от 18 до 30 лет. URA.RU приводит главные новости к вечеру 4 августа.