Путин поднял призывной возраст: главное к вечеру 4 августа

Киев потерял 43 тысячи солдат ВСУ с начала контрнаступления
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Российский президент Владимир Путин поднял верхнюю границу призывного возраста. Теперь военнообязанными считаются граждане от 18 до 30 лет. URA.RU приводит главные новости к вечеру 4 августа.
- Президент РФ Владимир Путин увеличил призывной возраст в России до 30 лет. Он также подписал указ, запрещающий выезд из страны гражданам, получившим повестку.
- Ночью Украина попыталась атаковать Новороссийск и полуостров Крым. В первом случае украинские силы попытались атаковать военно-морскую базу Новороссийска. Нападение было произведено морскими безэкипажными катерами. В Крыму средствами противовоздушной обороны были сбиты 10 вражеских беспилотников. Дроны ВСУ были сбиты и над Азовским морем.
- В Киеве была объявлена воздушная тревога. Граждан попросили направиться в укрытия.
- Вооруженные силы Украины (ВСУ) за два месяца потеряли две тысячи танков, в том числе и иностранных. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
- В ведомстве также подчеркнули, что с начала контрнаступления Киев потерял 43 тысячи солдат. Сообщение передает «Пятый канал».
- Украинские силы стали чаще использовать беспилотники кустарного производства. ВСУ используют дроны на купянском, краснолиманском и донецком направлениях.
- Министр обороны РФ Сергей Шойгу посетил зону спецоперации. Он проверил передовой пункт управления группировки войск «Центр».
- ВС РФ заняли выгодные позиции на донецком и южно-донецком направлениях. Российские военные продолжают успешно отражать атаки украинских солдат.
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.