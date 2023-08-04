В ЛНР заявили о росте числа БПЛА на трех направлениях Марочко: российское ПВО справляется с дронами ВСУ кустарного производства 04 августа 2023 в 09:17 Размер текста - 17 + Андрей Марочко заявил, что российское ПВО справляется с дронами ВСУ Фото: Министерство обороны Великобритании © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВСУ на купянском, краснолиманском и донецком направлениях рядом с Луганской народной республикой начали больше использовать дроны кустарного производства. Об этом сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, ссылаясь на свои собственные источники. «Украинское командование в зоне ответственности ЛНР усилило разведку с использованием беспилотных летательных аппаратов по всей линии боевого соприкосновения», — заявил Марочко в беседе с РИА Новости. Он отметил, что с начала августа увеличилось использование подразделениями ВФУ ударных дронов полукустарного типа. По его словам, российские силы средствами ПВО справляются с атаками противника. Отмечается быстрая передача информации о целях для их нейтрализации. Ранее Марочко заявил, что командование ВСУ отправляет штурмовые отряды на краснолиманском направлении «в один конец», минируя пути отхода бойцов. Он отметил, что данные минные поля делаются быстро, с помощью универсальных минных заградителей, передает «Царьград». ВСУ на купянском, краснолиманском и донецком направлениях рядом с Луганской народной республикой начали больше использовать дроны кустарного производства. Об этом сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, ссылаясь на свои собственные источники. «Украинское командование в зоне ответственности ЛНР усилило разведку с использованием беспилотных летательных аппаратов по всей линии боевого соприкосновения», — заявил Марочко в беседе с РИА Новости. Он отметил, что с начала августа увеличилось использование подразделениями ВФУ ударных дронов полукустарного типа. По его словам, российские силы средствами ПВО справляются с атаками противника. Отмечается быстрая передача информации о целях для их нейтрализации. Ранее Марочко заявил, что командование ВСУ отправляет штурмовые отряды на краснолиманском направлении «в один конец», минируя пути отхода бойцов. Он отметил, что данные минные поля делаются быстро, с помощью универсальных минных заградителей, передает «Царьград». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям