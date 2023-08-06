Авиакомпания отменила рейс из Кургана в Москву

В курганском аэропорту авиакомпания Nordstar отменила утренний рейс Курган — Москва. Информацию об этом URA.RU подтвердили в пресс-службе аэропорта.
«Отменяет и переносит рейсы только авиакомпания», — ответил представитель аэропорта. Причины отмены и переноса рейса представителям аэропорта неизвестны.
Корреспондент URA.RU отправил запрос авиакомпании Nordstar. На момент написания новости ответ получен не был. На сайте компании указан ближайший рейс до Москвы из Кургана — 8 августа, отправление в 15:10, прибытие в 16:05 по местному времени, а также рейс в тот же день с отправлением в 17:05 и прибытием в 17:55.
Ранее URA.RU писало, что компания Nordstar перенесла расписание рейсов Курган — Москва — Курган. До 19 августа рейс 1093\1094 Москва — Курган — Москва следует согласно измененному расписанию.
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