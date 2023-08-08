Власти анонсировали в Тюменской области смотр новой техники

День поля пройдет в Тюменской области 10 августа

09 августа 2023 в 14:13 Размер текста - 17 +

Выставка новой сельхозтехники пройдет в Тюменской области 10 августа Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Выставка новой сельхозтехники пройдет в Тюменской области 10 августа в День поля. Об этом сообщает информационный центр правительства региона. «Трактор с системой автопилота и другие новинки представят в День поля, 10 августа, в Тюменской области Торжественное открытие Областного Дня поля состоится в селе Усть-Ламенка Голышмановского городского округа на базе Тюменских молочных ферм», — рассказали в инфоцентре. По словам губернатора Александра Моора, благодаря использованию современной техники сегодня практически решены вопросы своевременного проведения всего комплекса полевых работ, на порядок выше стало их качество. «Неизменно высокие показатели по урожайности культур не только по УФО, но даже по России — доказательство правильности выбранного курса движения», — приводит пресс-служба слова главы региона. В программе мероприятия: выставка поставщиков современной сельскохозяйственной техники; демонстрация технологии заготовки кормов; презентация электронной системы компании Ростсельмаш и другое. Начало — в 09:30.

Выставка новой сельхозтехники пройдет в Тюменской области 10 августа в День поля. Об этом сообщает информационный центр правительства региона. «Трактор с системой автопилота и другие новинки представят в День поля, 10 августа, в Тюменской области Торжественное открытие Областного Дня поля состоится в селе Усть-Ламенка Голышмановского городского округа на базе Тюменских молочных ферм», — рассказали в инфоцентре. По словам губернатора Александра Моора, благодаря использованию современной техники сегодня практически решены вопросы своевременного проведения всего комплекса полевых работ, на порядок выше стало их качество. «Неизменно высокие показатели по урожайности культур не только по УФО, но даже по России — доказательство правильности выбранного курса движения», — приводит пресс-служба слова главы региона. В программе мероприятия: выставка поставщиков современной сельскохозяйственной техники; демонстрация технологии заготовки кормов; презентация электронной системы компании Ростсельмаш и другое. Начало — в 09:30.