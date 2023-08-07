07 августа 2023

Спасатели предупредили жителей ЯНАО о штормовом ветре

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар. Белый Яр. Курган, ветер, ураган, непогода
В некоторых районах ЯНАО ожидается сильный ветер с порывами до 20 м/с Фото:

На территории Ямало-Ненецкого автономного округа 9 августа ожидается штормовой ветер с порывами до 20 м/с. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

«По данным синоптиков 9 августа на территории Надымского, Пуровского и Тазовского районов прогнозируется ветер с порывами 15-20 м/с. Температура ночью 7 — 12 градусов, днем 15 — 20», — сообщает ведомство в своем telegram — канале.

Ранее URA.RU рассказало, что в ЯНАО после аномальной жары придет похолодание. В некоторых районах региона столбики термометра ночью опустятся до 9 градусов.

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На территории Ямало-Ненецкого автономного округа 9 августа ожидается штормовой ветер с порывами до 20 м/с. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС. «По данным синоптиков 9 августа на территории Надымского, Пуровского и Тазовского районов прогнозируется ветер с порывами 15-20 м/с. Температура ночью 7 — 12 градусов, днем 15 — 20», — сообщает ведомство в своем telegram — канале. Ранее URA.RU рассказало, что в ЯНАО после аномальной жары придет похолодание. В некоторых районах региона столбики термометра ночью опустятся до 9 градусов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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