Спасатели предупредили жителей ЯНАО о штормовом ветре

В некоторых районах ЯНАО ожидается сильный ветер с порывами до 20 м/с
На территории Ямало-Ненецкого автономного округа 9 августа ожидается штормовой ветер с порывами до 20 м/с. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.
«По данным синоптиков 9 августа на территории Надымского, Пуровского и Тазовского районов прогнозируется ветер с порывами 15-20 м/с. Температура ночью 7 — 12 градусов, днем 15 — 20», — сообщает ведомство в своем telegram — канале.
Ранее URA.RU рассказало, что в ЯНАО после аномальной жары придет похолодание. В некоторых районах региона столбики термометра ночью опустятся до 9 градусов.
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