09 августа 2023
08 августа 2023

Полиция ЯНАО по громкоговорителям пытается спасать народ от мошенников

Жители Ноябрьска с начала года отдали мошенникам больше 80 миллионов рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Рейд с МЧС. Курган, рупор, громкоговоритель, мегафон, воздушная тревога
В Ноябрьске полиция для борьбы с мошенниками использует автомобиль с громкоговорителем Фото:

В Ноябрьске (ЯНАО) по городским улицам будет курсировать специальный автомобиль, который по средствам громкой связи будет оповещать ноябрян о наиболее популярных уловках мошенников. Об этом сообщают в социальных сетях.

«В Ноябрьске ежедневно курсирует специальный автомобиль, который по средствам громкоговорящей связи информирует жителей и гостей города о наиболее распространенных методов совершения мошенничества и о способах, как им противостоять. В отделениях ЕРИЦ и МФЦ посетителей будет встречать макет полицейского с памяткой по мошенничеству», — сообщает telegram-канал «NSK».

Там также сообщается, что в Ноябрьске с начала года в полицию поступило 212 заявлений о мошенничестве от горожан. Совокупно, ноябряне отдали правонарушителям более 80 миллионов рублей.

Корреспондент агентства направил запрос в пресс-службу окружной полиции, чтобы уточнить, не планируется ли ввести подобные меры профилактики в других муниципалитетах ЯНАО. На момент написания новости ответ не получен.

Ранее URA.RU рассказало, что житель Ноябрьска перевел мошенникам больше миллиона рублей. Он хотел получить дополнительный доход с помощью инвестиций в ценные бумаги.

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В Ноябрьске (ЯНАО) по городским улицам будет курсировать специальный автомобиль, который по средствам громкой связи будет оповещать ноябрян о наиболее популярных уловках мошенников. Об этом сообщают в социальных сетях. «В Ноябрьске ежедневно курсирует специальный автомобиль, который по средствам громкоговорящей связи информирует жителей и гостей города о наиболее распространенных методов совершения мошенничества и о способах, как им противостоять. В отделениях ЕРИЦ и МФЦ посетителей будет встречать макет полицейского с памяткой по мошенничеству», — сообщает telegram-канал «NSK». Там также сообщается, что в Ноябрьске с начала года в полицию поступило 212 заявлений о мошенничестве от горожан. Совокупно, ноябряне отдали правонарушителям более 80 миллионов рублей. Корреспондент агентства направил запрос в пресс-службу окружной полиции, чтобы уточнить, не планируется ли ввести подобные меры профилактики в других муниципалитетах ЯНАО. На момент написания новости ответ не получен. Ранее URA.RU рассказало, что житель Ноябрьска перевел мошенникам больше миллиона рублей. Он хотел получить дополнительный доход с помощью инвестиций в ценные бумаги.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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