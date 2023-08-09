Полиция ЯНАО по громкоговорителям пытается спасать народ от мошенников

В Ноябрьске (ЯНАО) по городским улицам будет курсировать специальный автомобиль, который по средствам громкой связи будет оповещать ноябрян о наиболее популярных уловках мошенников. Об этом сообщают в социальных сетях.
«В Ноябрьске ежедневно курсирует специальный автомобиль, который по средствам громкоговорящей связи информирует жителей и гостей города о наиболее распространенных методов совершения мошенничества и о способах, как им противостоять. В отделениях ЕРИЦ и МФЦ посетителей будет встречать макет полицейского с памяткой по мошенничеству», — сообщает telegram-канал «NSK».
Там также сообщается, что в Ноябрьске с начала года в полицию поступило 212 заявлений о мошенничестве от горожан. Совокупно, ноябряне отдали правонарушителям более 80 миллионов рублей.
Корреспондент агентства направил запрос в пресс-службу окружной полиции, чтобы уточнить, не планируется ли ввести подобные меры профилактики в других муниципалитетах ЯНАО. На момент написания новости ответ не получен.
Ранее URA.RU рассказало, что житель Ноябрьска перевел мошенникам больше миллиона рублей. Он хотел получить дополнительный доход с помощью инвестиций в ценные бумаги.
Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.