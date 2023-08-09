В ЯНАО спасатели локализовали два крупных пожара

На территории Надымского района (ЯНАО) совместными усилиями спасателей и авиации МЧС России локализовано два крупных пожара на площади 1100 гектаров. Об этом сообщает Главное Управление МЧС России по ЯНАО в соцсети.
«Авиация МЧС России продолжает помогать тушить лесные пожары на территории Надымского района. Совместными усилиями два пожара локализованы на площади 1100 гектаров», — сообщается в telegram-канале ведомства.
За прошедшие сутки в округе ликвидировано три природных пожара на площади 69 гектаров. В настоящее время на тушении задействовано более 200 спасателей из ЯНАО, Тюмени, Иркутска и Архангельска, а также вертолеты, патрульный самолет и самолет-амфибия Бе-200.
Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО пожарные добились сокращения очагов лесных пожаров почти в два раза. Площадь пожаров на утро 9 августа составляла 2421 гектар.
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