09 августа 2023

В ЯНАО спасатели локализовали два крупных пожара

МЧС: в ЯНАО локализовано два пожара на площади 1100 гектаров
© Служба новостей «URA.RU»
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В Надымском районе действуют самые крупные лесные пожары Фото:

На территории Надымского района (ЯНАО) совместными усилиями спасателей и авиации МЧС России локализовано два крупных пожара на площади 1100 гектаров. Об этом сообщает Главное Управление МЧС России по ЯНАО в соцсети.

«Авиация МЧС России продолжает помогать тушить лесные пожары на территории Надымского района. Совместными усилиями два пожара локализованы на площади 1100 гектаров», — сообщается в telegram-канале ведомства.

За прошедшие сутки в округе ликвидировано три природных пожара на площади 69 гектаров. В настоящее время на тушении задействовано более 200 спасателей из ЯНАО, Тюмени, Иркутска и Архангельска, а также вертолеты, патрульный самолет и самолет-амфибия Бе-200.

Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО пожарные добились сокращения очагов лесных пожаров почти в два раза. Площадь пожаров на утро 9 августа составляла 2421 гектар.

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На территории Надымского района (ЯНАО) совместными усилиями спасателей и авиации МЧС России локализовано два крупных пожара на площади 1100 гектаров. Об этом сообщает Главное Управление МЧС России по ЯНАО в соцсети. «Авиация МЧС России продолжает помогать тушить лесные пожары на территории Надымского района. Совместными усилиями два пожара локализованы на площади 1100 гектаров», — сообщается в telegram-канале ведомства. За прошедшие сутки в округе ликвидировано три природных пожара на площади 69 гектаров. В настоящее время на тушении задействовано более 200 спасателей из ЯНАО, Тюмени, Иркутска и Архангельска, а также вертолеты, патрульный самолет и самолет-амфибия Бе-200. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО пожарные добились сокращения очагов лесных пожаров почти в два раза. Площадь пожаров на утро 9 августа составляла 2421 гектар.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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