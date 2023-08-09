В ЯНАО спасатели локализовали два крупных пожара

МЧС: в ЯНАО локализовано два пожара на площади 1100 гектаров

10 августа 2023 в 23:12 Размер текста - 17 +

В Надымском районе действуют самые крупные лесные пожары Фото: Денис Моргунов © URA.RU На территории Надымского района (ЯНАО) совместными усилиями спасателей и авиации МЧС России локализовано два крупных пожара на площади 1100 гектаров. Об этом сообщает Главное Управление МЧС России по ЯНАО в соцсети. «Авиация МЧС России продолжает помогать тушить лесные пожары на территории Надымского района. Совместными усилиями два пожара локализованы на площади 1100 гектаров», — сообщается в telegram-канале ведомства. За прошедшие сутки в округе ликвидировано три природных пожара на площади 69 гектаров. В настоящее время на тушении задействовано более 200 спасателей из ЯНАО, Тюмени, Иркутска и Архангельска, а также вертолеты, патрульный самолет и самолет-амфибия Бе-200. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО пожарные добились сокращения очагов лесных пожаров почти в два раза. Площадь пожаров на утро 9 августа составляла 2421 гектар.

На территории Надымского района (ЯНАО) совместными усилиями спасателей и авиации МЧС России локализовано два крупных пожара на площади 1100 гектаров. Об этом сообщает Главное Управление МЧС России по ЯНАО в соцсети. «Авиация МЧС России продолжает помогать тушить лесные пожары на территории Надымского района. Совместными усилиями два пожара локализованы на площади 1100 гектаров», — сообщается в telegram-канале ведомства. За прошедшие сутки в округе ликвидировано три природных пожара на площади 69 гектаров. В настоящее время на тушении задействовано более 200 спасателей из ЯНАО, Тюмени, Иркутска и Архангельска, а также вертолеты, патрульный самолет и самолет-амфибия Бе-200. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО пожарные добились сокращения очагов лесных пожаров почти в два раза. Площадь пожаров на утро 9 августа составляла 2421 гектар.