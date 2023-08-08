08 августа 2023
07 августа 2023

В ЯНАО горят две с половиной тысячи гектар леса

Пожарные ЯНАО за сутки вдвое сократили количество очагов лесных пожаров
© Служба новостей «URA.RU»
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Учения МЧС по тушению ландшафтных пожаров в Троицком районе. Челябинск, мчс, дым, силовики, пожар, гарь, спасатели, лесной пожар, пожарные, ландшафтный пожар
Площадь лесных пожаров в ЯНАО составляет на 9 августа 2,5 тысячи гектар Фото:
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Лесные пожары в России 2023

В ЯНАО за сутки пожарные добились сокращения очагов лесных пожаров почти в два раза. Площадь пожаров на утро 9 августа составляет 2421 гектар, сообщает пресс-служба окружного департамента природных ресурсов и экологии.

«По состоянию на 10:00 часов 09 августа на территории Ямала действует 13 природных пожаров на общей площади 2 421 гектар. На тушении задействовано 376 человек с лесопожарным снаряжением», — сообщает пресс-служба деприроды ЯНАО в официальном telegram-канале.

Совместно с сотрудниками «Ямалспаса», лесоохраны и МЧС, на тушении задействованы пожарные из Тюменской, Архангельской и Иркутской областей. На ликвидации очагов работают вертолеты Ми-8 и самолет-амфибия Бе-200 МЧС РФ.

Ранее URA.RU рассказало, что 8 августа в округе действовало 22 очага природных пожаров на площади более трех тысяч гектар. Власти ЯНАО ввели на территории ЯНАО режим чрезвычайной ситуации. На помощь в тушении прибыли пожарные из Тюменской, Иркутской и Архангельской областей. Также, в Надым прибыл самолет-амфибия Бе-200 МЧС России 6 августа, он задействован на тушении пожаров в Надымском районе.

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В ЯНАО за сутки пожарные добились сокращения очагов лесных пожаров почти в два раза. Площадь пожаров на утро 9 августа составляет 2421 гектар, сообщает пресс-служба окружного департамента природных ресурсов и экологии. «По состоянию на 10:00 часов 09 августа на территории Ямала действует 13 природных пожаров на общей площади 2 421 гектар. На тушении задействовано 376 человек с лесопожарным снаряжением», — сообщает пресс-служба деприроды ЯНАО в официальном telegram-канале. Совместно с сотрудниками «Ямалспаса», лесоохраны и МЧС, на тушении задействованы пожарные из Тюменской, Архангельской и Иркутской областей. На ликвидации очагов работают вертолеты Ми-8 и самолет-амфибия Бе-200 МЧС РФ. Ранее URA.RU рассказало, что 8 августа в округе действовало 22 очага природных пожаров на площади более трех тысяч гектар. Власти ЯНАО ввели на территории ЯНАО режим чрезвычайной ситуации. На помощь в тушении прибыли пожарные из Тюменской, Иркутской и Архангельской областей. Также, в Надым прибыл самолет-амфибия Бе-200 МЧС России 6 августа, он задействован на тушении пожаров в Надымском районе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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