В ЯНАО горят две с половиной тысячи гектар леса

В ЯНАО за сутки пожарные добились сокращения очагов лесных пожаров почти в два раза. Площадь пожаров на утро 9 августа составляет 2421 гектар, сообщает пресс-служба окружного департамента природных ресурсов и экологии.
«По состоянию на 10:00 часов 09 августа на территории Ямала действует 13 природных пожаров на общей площади 2 421 гектар. На тушении задействовано 376 человек с лесопожарным снаряжением», — сообщает пресс-служба деприроды ЯНАО в официальном telegram-канале.
Совместно с сотрудниками «Ямалспаса», лесоохраны и МЧС, на тушении задействованы пожарные из Тюменской, Архангельской и Иркутской областей. На ликвидации очагов работают вертолеты Ми-8 и самолет-амфибия Бе-200 МЧС РФ.
Ранее URA.RU рассказало, что 8 августа в округе действовало 22 очага природных пожаров на площади более трех тысяч гектар. Власти ЯНАО ввели на территории ЯНАО режим чрезвычайной ситуации. На помощь в тушении прибыли пожарные из Тюменской, Иркутской и Архангельской областей. Также, в Надым прибыл самолет-амфибия Бе-200 МЧС России 6 августа, он задействован на тушении пожаров в Надымском районе.
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