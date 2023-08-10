Жителей ЯНАО ожидают ветреные и прохладные выходные

В ЯНАО в субботу ожидается ветер и похолодание Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В ЯНАО в выходные 12 и 13 августа ожидается усиление ветра до 12 — 15 метров в секунду, с порывами до 20. Температура воздуха в субботу не поднимется выше 15 градусов, в воскресение будет теплее всего в Салехарде, где воздух прогреется до 24 градусов, сообщают специалисты службы Gismeteo.

«В Ноябрьске днем ожидается 12 — 17 градусов, ночью 5 — 6; в Новом Уренгое 14 — 19 градусов днем, 4 — 6 ночью. В Салехарде столбик термометра поднимется до 19 градусов в субботу и 24 в воскресенье, ночью около 10 градусов тепла», — сообщают специалисты сервиса Gismeteo.

В окружной столице скорость ветра составит 5 — 6 метров в секунду, а на Ямале в целом ожидается ветреная погода — в Новом Уренгое в субботу ветер будет дуть со скоростью до 17 метров в секунду, в Ноябрьске и Надыме около 13 метров в секунду. В воскресенье ветер немного успокоится.

Ранее URA.RU рассказало, что жителей Пуровского, Ямальского, Надымского и Тазовского районов предупредили о сильном ветре. Также прогнозировались ночные заморозки.