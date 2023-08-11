11 августа 2023

Губернатор Моор опубликовал свое архивное фото на лыжероллерах. Фото

Губернатор Моор поздравил тюменцев с Днем физкультурника
© Служба новостей «URA.RU»
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Совет ректоров медицинских и фармацевтических высших учебных заведений c участием губернатора тюменской области Александра Моора. Тюмень, моор александр, портрет
Моор заявил, что спорт научил его самодисциплине Фото:

Губернатор Тюменской области Александр Моор разместил в социальных сетях свое архивное фото на лыжероллерах. Снимок он сопроводил поздравлением жителей региона с Днем физкультурника.

«Делюсь архивным фото. Узнаете молодого человека на лыжероллерах? Спорт научил меня самодисциплине и показал, насколько важно работать в команде для достижения результата. Всех самых спортивных и активных — с Днем физкультурника!» — написал глава региона в своем telegram-канале.

Фото:

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Губернатор Тюменской области Александр Моор разместил в социальных сетях свое архивное фото на лыжероллерах. Снимок он сопроводил поздравлением жителей региона с Днем физкультурника. «Делюсь архивным фото. Узнаете молодого человека на лыжероллерах? Спорт научил меня самодисциплине и показал, насколько важно работать в команде для достижения результата. Всех самых спортивных и активных — с Днем физкультурника!» — написал глава региона в своем telegram-канале.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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