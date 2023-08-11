Моор заявил, что спорт научил его самодисциплине
Губернатор Тюменской области Александр Моор разместил в социальных сетях свое архивное фото на лыжероллерах. Снимок он сопроводил поздравлением жителей региона с Днем физкультурника.
«Делюсь архивным фото. Узнаете молодого человека на лыжероллерах? Спорт научил меня самодисциплине и показал, насколько важно работать в команде для достижения результата. Всех самых спортивных и активных — с Днем физкультурника!» — написал глава региона в своем telegram-канале.
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