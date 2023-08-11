Губернатор Моор опубликовал свое архивное фото на лыжероллерах. Фото

Губернатор Моор поздравил тюменцев с Днем физкультурника

12 августа 2023 в 10:11 Размер текста - 17 +

Моор заявил, что спорт научил его самодисциплине Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Губернатор Тюменской области Александр Моор разместил в социальных сетях свое архивное фото на лыжероллерах. Снимок он сопроводил поздравлением жителей региона с Днем физкультурника. «Делюсь архивным фото. Узнаете молодого человека на лыжероллерах? Спорт научил меня самодисциплине и показал, насколько важно работать в команде для достижения результата. Всех самых спортивных и активных — с Днем физкультурника!» — написал глава региона в своем telegram-канале. Фото: telegram-канал Александра Моора, https://t.me/av_moor

Губернатор Тюменской области Александр Моор разместил в социальных сетях свое архивное фото на лыжероллерах. Снимок он сопроводил поздравлением жителей региона с Днем физкультурника. «Делюсь архивным фото. Узнаете молодого человека на лыжероллерах? Спорт научил меня самодисциплине и показал, насколько важно работать в команде для достижения результата. Всех самых спортивных и активных — с Днем физкультурника!» — написал глава региона в своем telegram-канале.