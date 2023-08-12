Мэр из ЯНАО посетил «Кинопарк», открытый благодаря губернатору Артюхову

Глава Нового Уренгоя (ЯНАО) Андрей Воронов посетил киносеанс в скейт-парке «Скатерть», где теперь еще и организован «Кинопарк». В соцсети мэр отметил, что площадка открылась за счет средств гранта губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова.
«Только что вышел с киносеанса в скейт-парке „Скатерть“, теперь это еще и „Кинопарк“ — ребята выиграли грант. Через несколько дней будет ровно год, как скейтеры обратились к Дмитрию Артюхову во время „Честного маршрута“», — сообщил Воронов в своем telegram-канале. Он отметил, что площадка очень популярна среди молодежи.
Ранее URA.RU сообщало, что скейт-парк Нового Уренгоя (ЯНАО) вошел в топ всероссийского проекта «Точка притяжения». Он стал лучшим пространством для посещения.
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