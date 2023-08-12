Мэр из ЯНАО посетил «Кинопарк», открытый благодаря губернатору Артюхову

13 августа 2023 в 00:15 Размер текста - 17 +

«Кинопарк» открыт на средства гранта губернатора Артюхова Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Глава Нового Уренгоя (ЯНАО) Андрей Воронов посетил киносеанс в скейт-парке «Скатерть», где теперь еще и организован «Кинопарк». В соцсети мэр отметил, что площадка открылась за счет средств гранта губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова. «Только что вышел с киносеанса в скейт-парке „Скатерть“, теперь это еще и „Кинопарк“ — ребята выиграли грант. Через несколько дней будет ровно год, как скейтеры обратились к Дмитрию Артюхову во время „Честного маршрута“», — сообщил Воронов в своем telegram-канале. Он отметил, что площадка очень популярна среди молодежи. Ранее URA.RU сообщало, что скейт-парк Нового Уренгоя (ЯНАО) вошел в топ всероссийского проекта «Точка притяжения». Он стал лучшим пространством для посещения.

Глава Нового Уренгоя (ЯНАО) Андрей Воронов посетил киносеанс в скейт-парке «Скатерть», где теперь еще и организован «Кинопарк». В соцсети мэр отметил, что площадка открылась за счет средств гранта губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова. «Только что вышел с киносеанса в скейт-парке „Скатерть“, теперь это еще и „Кинопарк“ — ребята выиграли грант. Через несколько дней будет ровно год, как скейтеры обратились к Дмитрию Артюхову во время „Честного маршрута“», — сообщил Воронов в своем telegram-канале. Он отметил, что площадка очень популярна среди молодежи. Ранее URA.RU сообщало, что скейт-парк Нового Уренгоя (ЯНАО) вошел в топ всероссийского проекта «Точка притяжения». Он стал лучшим пространством для посещения.