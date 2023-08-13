В Приморье из-за наводнения из леса вышли тигры. Видео

13 августа 2023 в 10:14 Размер текста - 17 +

Наводнение стало причиной появления хищников на дорогах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Тигры стали чаще выходить на дороги из-за наводнения в Приморье. Об этом рассказал «Московский комсомолец Владивосток». «Тигры и медведи все чаще встречаются на дорогах Приморья. Если раньше к людям их тянула нехватка еды, то сейчас наводнение заставляет выходить из леса. Хищников встречали уже в Надежденском и Уссурийском районах. Пока нападений не зафиксировано, но люди боятся, что звери могут неожиданно выскочить на дорогу и броситься к машине», — сообщило издание. В Приморье из-за сильных дождей пострадали 16 муниципалитетов. По информации МЧС России, подтопленными остаются 4368 жилых домов, 5654 приусадебных участка, 43 участка автомобильных дорог. Для ликвидации последствий наводнений в регион направлена группа центрального аппарата МЧС.

Тигры стали чаще выходить на дороги из-за наводнения в Приморье. Об этом рассказал «Московский комсомолец Владивосток». «Тигры и медведи все чаще встречаются на дорогах Приморья. Если раньше к людям их тянула нехватка еды, то сейчас наводнение заставляет выходить из леса. Хищников встречали уже в Надежденском и Уссурийском районах. Пока нападений не зафиксировано, но люди боятся, что звери могут неожиданно выскочить на дорогу и броситься к машине», — сообщило издание. В Приморье из-за сильных дождей пострадали 16 муниципалитетов. По информации МЧС России, подтопленными остаются 4368 жилых домов, 5654 приусадебных участка, 43 участка автомобильных дорог. Для ликвидации последствий наводнений в регион направлена группа центрального аппарата МЧС.