В Тюменской области рекордно выросли цены на топливо

07 августа 2023 в 17:08 Размер текста - 17 +

Сжиженный газ для автомобилей подорожал в Тюменской области до 20 рублей, 40 копеек за литр Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В Тюменской области стоимость сжиженного пропана для заправки автомобилей выросла до 20 рублей, 40 копеек за литр. Соответствующие данные были опубликованы на официальном сайте сервиса мониторинга Benzin Price. При этом, в январе 2023 года максимальная стоимость литра сжиженного газа составляла 16 рублей, 90 копеек. «Пропан. Стоимость — 20 рублей, 40 копеек. АЗС — «Газпром нефть», — указано на портале Benzin Price. По данным сервиса, максимальная стоимость бензина марки АИ-92 на АЗС Тюменской области составляет 49 рублей, 60 копеек за литр. Литр топлива АИ-95 стоит 54 рубля, 40 копеек. В региональное управление ФАС направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается. Ранее агентство писало о том, что в Тюменской области зафиксирован рост цен на газ (СУГ) и дизельное топливо. Соответствующие выводы сделали аналитики Народного фронта. По их данным, топливо подорожало в Тюменской, Свердловской, Астраханской, Оренбургской областях и в Карачаево-Черкессии.

В Тюменской области стоимость сжиженного пропана для заправки автомобилей выросла до 20 рублей, 40 копеек за литр. Соответствующие данные были опубликованы на официальном сайте сервиса мониторинга Benzin Price. При этом, в январе 2023 года максимальная стоимость литра сжиженного газа составляла 16 рублей, 90 копеек. «Пропан. Стоимость — 20 рублей, 40 копеек. АЗС — «Газпром нефть», — указано на портале Benzin Price. По данным сервиса, максимальная стоимость бензина марки АИ-92 на АЗС Тюменской области составляет 49 рублей, 60 копеек за литр. Литр топлива АИ-95 стоит 54 рубля, 40 копеек. В региональное управление ФАС направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается. Ранее агентство писало о том, что в Тюменской области зафиксирован рост цен на газ (СУГ) и дизельное топливо. Соответствующие выводы сделали аналитики Народного фронта. По их данным, топливо подорожало в Тюменской, Свердловской, Астраханской, Оренбургской областях и в Карачаево-Черкессии.