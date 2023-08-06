06 августа 2023

В Тюменской области рекордно выросли цены на топливо

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сургут, газ, огнеопасно, пропан
Сжиженный газ для автомобилей подорожал в Тюменской области до 20 рублей, 40 копеек за литр Фото:

В Тюменской области стоимость сжиженного пропана для заправки автомобилей выросла до 20 рублей, 40 копеек за литр. Соответствующие данные были опубликованы на официальном сайте сервиса мониторинга Benzin Price. При этом, в январе 2023 года максимальная стоимость литра сжиженного газа составляла 16 рублей, 90 копеек.

«Пропан. Стоимость — 20 рублей, 40 копеек. АЗС — «Газпром нефть», — указано на портале Benzin Price.

По данным сервиса, максимальная стоимость бензина марки АИ-92 на АЗС Тюменской области составляет 49 рублей, 60 копеек за литр. Литр топлива АИ-95 стоит 54 рубля, 40 копеек.

В региональное управление ФАС направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.

Ранее агентство писало о том, что в Тюменской области зафиксирован рост цен на газ (СУГ) и дизельное топливо. Соответствующие выводы сделали аналитики Народного фронта. По их данным, топливо подорожало в Тюменской, Свердловской, Астраханской, Оренбургской областях и в Карачаево-Черкессии.

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В Тюменской области стоимость сжиженного пропана для заправки автомобилей выросла до 20 рублей, 40 копеек за литр. Соответствующие данные были опубликованы на официальном сайте сервиса мониторинга Benzin Price. При этом, в январе 2023 года максимальная стоимость литра сжиженного газа составляла 16 рублей, 90 копеек. «Пропан. Стоимость — 20 рублей, 40 копеек. АЗС — «Газпром нефть», — указано на портале Benzin Price. По данным сервиса, максимальная стоимость бензина марки АИ-92 на АЗС Тюменской области составляет 49 рублей, 60 копеек за литр. Литр топлива АИ-95 стоит 54 рубля, 40 копеек. В региональное управление ФАС направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается. Ранее агентство писало о том, что в Тюменской области зафиксирован рост цен на газ (СУГ) и дизельное топливо. Соответствующие выводы сделали аналитики Народного фронта. По их данным, топливо подорожало в Тюменской, Свердловской, Астраханской, Оренбургской областях и в Карачаево-Черкессии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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