13 августа 2023
12 августа 2023
11 августа 2023

Артюхов выступил против назначения бизнесмена омбудсменом

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Портфель министра. Москва, портфель, портфели депутатов, портфель министра
В ЯНАО будет назначен омбудсмен по правам предпринимателей Фото:

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов сообщил, что в округе будет назначен омбудсмен по защите прав предпринимателей. На эту должность лучше назначить профессионального управленца, а не выходца из предпринимательской среды, заявил губернатор на встрече с жителями Надыма.

«Когда я был заместителем главы региона, изучал опыт в стране. Предприниматели эффективно выступают, но им гораздо сложнее защищать права. Это требует специальных навыков и другого подхода. Предприниматели могут красиво сказать, но путаются в юридических вопросах», — сообщил Дмитрий Артюхов на встрече с надымчанами, эфир которой транслировался на его странице в соцсети «ВКонтакте».

Ранее Артюхов удивился отсутствию работ на некоторых участках автодороги Сургут — Салехард. Позже он оценил работу асфальтобетонного завода в Надыме.

Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов сообщил, что в округе будет назначен омбудсмен по защите прав предпринимателей. На эту должность лучше назначить профессионального управленца, а не выходца из предпринимательской среды, заявил губернатор на встрече с жителями Надыма. «Когда я был заместителем главы региона, изучал опыт в стране. Предприниматели эффективно выступают, но им гораздо сложнее защищать права. Это требует специальных навыков и другого подхода. Предприниматели могут красиво сказать, но путаются в юридических вопросах», — сообщил Дмитрий Артюхов на встрече с надымчанами, эфир которой транслировался на его странице в соцсети «ВКонтакте». Ранее Артюхов удивился отсутствию работ на некоторых участках автодороги Сургут — Салехард. Позже он оценил работу асфальтобетонного завода в Надыме.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...