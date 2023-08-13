Артюхов выступил против назначения бизнесмена омбудсменом

14 августа 2023 в 20:24 Размер текста - 17 +

В ЯНАО будет назначен омбудсмен по правам предпринимателей Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов сообщил, что в округе будет назначен омбудсмен по защите прав предпринимателей. На эту должность лучше назначить профессионального управленца, а не выходца из предпринимательской среды, заявил губернатор на встрече с жителями Надыма. «Когда я был заместителем главы региона, изучал опыт в стране. Предприниматели эффективно выступают, но им гораздо сложнее защищать права. Это требует специальных навыков и другого подхода. Предприниматели могут красиво сказать, но путаются в юридических вопросах», — сообщил Дмитрий Артюхов на встрече с надымчанами, эфир которой транслировался на его странице в соцсети «ВКонтакте». Ранее Артюхов удивился отсутствию работ на некоторых участках автодороги Сургут — Салехард. Позже он оценил работу асфальтобетонного завода в Надыме.

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов сообщил, что в округе будет назначен омбудсмен по защите прав предпринимателей. На эту должность лучше назначить профессионального управленца, а не выходца из предпринимательской среды, заявил губернатор на встрече с жителями Надыма. «Когда я был заместителем главы региона, изучал опыт в стране. Предприниматели эффективно выступают, но им гораздо сложнее защищать права. Это требует специальных навыков и другого подхода. Предприниматели могут красиво сказать, но путаются в юридических вопросах», — сообщил Дмитрий Артюхов на встрече с надымчанами, эфир которой транслировался на его странице в соцсети «ВКонтакте». Ранее Артюхов удивился отсутствию работ на некоторых участках автодороги Сургут — Салехард. Позже он оценил работу асфальтобетонного завода в Надыме.