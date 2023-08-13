Артюхов выступил против назначения бизнесмена омбудсменом

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов сообщил, что в округе будет назначен омбудсмен по защите прав предпринимателей. На эту должность лучше назначить профессионального управленца, а не выходца из предпринимательской среды, заявил губернатор на встрече с жителями Надыма.
«Когда я был заместителем главы региона, изучал опыт в стране. Предприниматели эффективно выступают, но им гораздо сложнее защищать права. Это требует специальных навыков и другого подхода. Предприниматели могут красиво сказать, но путаются в юридических вопросах», — сообщил Дмитрий Артюхов на встрече с надымчанами, эфир которой транслировался на его странице в соцсети «ВКонтакте».
Ранее Артюхов удивился отсутствию работ на некоторых участках автодороги Сургут — Салехард. Позже он оценил работу асфальтобетонного завода в Надыме.
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