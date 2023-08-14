14 августа 2023

Александр Моор откроет новый этап крупного инвестиционного проекта

Губернатор Тюменской области примет участие в открытии нового блока на производстве «Дамате»
© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-кнференция губернатора тюменской области Александра Моора. Тюмень, моор александр
Александр Моор отправился в рабочую поездку в Исетский район Фото:

Губернатор Тюменской области работает в Исетском районе, где он примет участие в открытии блока родительского стада племенного репродуктора индейки группы компаний «Дамате». Об этом в своем telegram-канале сообщил информационный центр правительства региона.

«Александр Моор примет участие в открытии блока родительского стада племенного репродуктора индейки группы компаний „Дамате“ в Исетском районе. Реализация инвестиционного проекта началась в 2021 году при поддержке правительства Тюменской области. 21 ноября 2022 года состоялся запуск племенного репродуктора, в котором по видеосвязи принял участие президент РФ Владимир Путин», — сообщили в инфоцентре.

Общий объем инвестиций в проект превышает шесть млрд рублей. После выхода на полную мощность производительность предприятия составит 12 млн штук инкубационного яйца.

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Губернатор Тюменской области работает в Исетском районе, где он примет участие в открытии блока родительского стада племенного репродуктора индейки группы компаний «Дамате». Об этом в своем telegram-канале сообщил информационный центр правительства региона. «Александр Моор примет участие в открытии блока родительского стада племенного репродуктора индейки группы компаний „Дамате“ в Исетском районе. Реализация инвестиционного проекта началась в 2021 году при поддержке правительства Тюменской области. 21 ноября 2022 года состоялся запуск племенного репродуктора, в котором по видеосвязи принял участие президент РФ Владимир Путин», — сообщили в инфоцентре. Общий объем инвестиций в проект превышает шесть млрд рублей. После выхода на полную мощность производительность предприятия составит 12 млн штук инкубационного яйца.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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