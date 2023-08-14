Александр Моор откроет новый этап крупного инвестиционного проекта

Губернатор Тюменской области работает в Исетском районе, где он примет участие в открытии блока родительского стада племенного репродуктора индейки группы компаний «Дамате». Об этом в своем telegram-канале сообщил информационный центр правительства региона.
«Александр Моор примет участие в открытии блока родительского стада племенного репродуктора индейки группы компаний „Дамате“ в Исетском районе. Реализация инвестиционного проекта началась в 2021 году при поддержке правительства Тюменской области. 21 ноября 2022 года состоялся запуск племенного репродуктора, в котором по видеосвязи принял участие президент РФ Владимир Путин», — сообщили в инфоцентре.
Общий объем инвестиций в проект превышает шесть млрд рублей. После выхода на полную мощность производительность предприятия составит 12 млн штук инкубационного яйца.
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