Александр Моор откроет новый этап крупного инвестиционного проекта

Губернатор Тюменской области примет участие в открытии нового блока на производстве «Дамате»

Александр Моор отправился в рабочую поездку в Исетский район Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Губернатор Тюменской области работает в Исетском районе, где он примет участие в открытии блока родительского стада племенного репродуктора индейки группы компаний «Дамате». Об этом в своем telegram-канале сообщил информационный центр правительства региона.

«Александр Моор примет участие в открытии блока родительского стада племенного репродуктора индейки группы компаний „Дамате“ в Исетском районе. Реализация инвестиционного проекта началась в 2021 году при поддержке правительства Тюменской области. 21 ноября 2022 года состоялся запуск племенного репродуктора, в котором по видеосвязи принял участие президент РФ Владимир Путин», — сообщили в инфоцентре.

Общий объем инвестиций в проект превышает шесть млрд рублей. После выхода на полную мощность производительность предприятия составит 12 млн штук инкубационного яйца.