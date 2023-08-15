В тюменских магазинах подорожал алкоголь

В Тюмени выросли цены на шампанское, виски и коньяк Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В тюменских алкомаркетах выросла стоимость шампанского и крепких алкогольных напитков: коньяка и виски. Об этом URA.RU сообщили горожане, обратившиеся в редакцию.

«Я недавно слышал, что скоро может подорожать алкоголь, но не думал, что это произойдет так быстро. Шампанское Montmartre Blanc de Blancs, которое несколько недель назад стоило в сети магазинов „Красное&Белое“ 399 рублей за бутылку, сейчас продается примерно за 450 рублей. Заметный рост. То же самое происходит с коньяком и виски. Крепкий алкоголь тоже постоянно дорожает», — пояснил собеседник агентства.

В адрес торговой сети «Красное&Белое» направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.

Ранее агентство писало о том, что на фоне колебаний курса валют и новых тарифов на импорт в Тюмени подорожает алкоголь. Такой прогноз URA.RU озвучила ресторатор Ирина Щепелина. По мнению предпринимателя, конечная стоимость алкогольной продукции будет зависеть от поставщиков.