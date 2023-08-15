В тюменских магазинах подорожал алкоголь

© Служба новостей «URA.RU»
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Алкоголь. Тюмень, пиво, алкоголь, бутылки с алкоголем, спиртное
В Тюмени выросли цены на шампанское, виски и коньяк Фото:

В тюменских алкомаркетах выросла стоимость шампанского и крепких алкогольных напитков: коньяка и виски. Об этом URA.RU сообщили горожане, обратившиеся в редакцию.

«Я недавно слышал, что скоро может подорожать алкоголь, но не думал, что это произойдет так быстро. Шампанское Montmartre Blanc de Blancs, которое несколько недель назад стоило в сети магазинов „Красное&Белое“ 399 рублей за бутылку, сейчас продается примерно за 450 рублей. Заметный рост. То же самое происходит с коньяком и виски. Крепкий алкоголь тоже постоянно дорожает», — пояснил собеседник агентства.

В адрес торговой сети «Красное&Белое» направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.

Ранее агентство писало о том, что на фоне колебаний курса валют и новых тарифов на импорт в Тюмени подорожает алкоголь. Такой прогноз URA.RU озвучила ресторатор Ирина Щепелина. По мнению предпринимателя, конечная стоимость алкогольной продукции будет зависеть от поставщиков.

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В тюменских алкомаркетах выросла стоимость шампанского и крепких алкогольных напитков: коньяка и виски. Об этом URA.RU сообщили горожане, обратившиеся в редакцию. «Я недавно слышал, что скоро может подорожать алкоголь, но не думал, что это произойдет так быстро. Шампанское Montmartre Blanc de Blancs, которое несколько недель назад стоило в сети магазинов „Красное&Белое“ 399 рублей за бутылку, сейчас продается примерно за 450 рублей. Заметный рост. То же самое происходит с коньяком и виски. Крепкий алкоголь тоже постоянно дорожает», — пояснил собеседник агентства. В адрес торговой сети «Красное&Белое» направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается. Ранее агентство писало о том, что на фоне колебаний курса валют и новых тарифов на импорт в Тюмени подорожает алкоголь. Такой прогноз URA.RU озвучила ресторатор Ирина Щепелина. По мнению предпринимателя, конечная стоимость алкогольной продукции будет зависеть от поставщиков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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