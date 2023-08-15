В Тюмени ищут поставщика лекарства для детей со смертельно опасным генетическим заболеванием

В Тюмени объявили тендеры на поставку лекарства от муковисцидоза

16 августа 2023 в 15:53 Размер текста - 17 +

Сразу шесть тендеров объявлено для закупки препарата от муковисцидоза Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Тюменские власти ищут подрядчика, который поставит в область крупную партию препарата «Дорназа альфа», который применяется в лечении взрослых и детей от редкого и смертельно опасного генетического заболевания — муковисцидоза. Сразу шесть соответствующих тендеров размещено на сайте госзакупок. «Объект закупки: поставка лекарственных препаратов для медицинского применения МНН Дорназа альфа. Общая стоимость шести тендеров: 3,75 млн рублей», — следует из документов аукционов. Заказчику — департаменту здравоохранения Тюменской области, требуется конкретное торговое наименование препарата. Это раствор для ингаляций «Пульмозим», который применяют для лечения больных редким генетическим заболеванием — муковисцидозом. Летальность болезни считается высокой, особенно при неправильно подобранном или отсутствующем лечении. При этой болезни бронхи больного закупориваются слизью, что приводит к поражению легких. Закупаемый препарат помогает разжижать гнойный секрет. Как ранее сообщали власти региона, в настоящее время муковисцидозом в Тюменской области больны 54 человека, 44 из них — дети. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени 5-летнего ребенка, больного муковисцидозом, не пускают в детский сад. В учреждении не готовы следить за тем, чтобы мальчик вовремя принимал нужные ему лекарства. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Тюменские власти ищут подрядчика, который поставит в область крупную партию препарата «Дорназа альфа», который применяется в лечении взрослых и детей от редкого и смертельно опасного генетического заболевания — муковисцидоза. Сразу шесть соответствующих тендеров размещено на сайте госзакупок. «Объект закупки: поставка лекарственных препаратов для медицинского применения МНН Дорназа альфа. Общая стоимость шести тендеров: 3,75 млн рублей», — следует из документов аукционов. Заказчику — департаменту здравоохранения Тюменской области, требуется конкретное торговое наименование препарата. Это раствор для ингаляций «Пульмозим», который применяют для лечения больных редким генетическим заболеванием — муковисцидозом. Летальность болезни считается высокой, особенно при неправильно подобранном или отсутствующем лечении. При этой болезни бронхи больного закупориваются слизью, что приводит к поражению легких. Закупаемый препарат помогает разжижать гнойный секрет. Как ранее сообщали власти региона, в настоящее время муковисцидозом в Тюменской области больны 54 человека, 44 из них — дети. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени 5-летнего ребенка, больного муковисцидозом, не пускают в детский сад. В учреждении не готовы следить за тем, чтобы мальчик вовремя принимал нужные ему лекарства.