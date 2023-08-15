Курганские власти не могут запустить многомиллионное оборудование для трасс

16 августа 2023 в 20:05 Размер текста - 17 +

На пунктах проверяют, не нарушают ли водители весовые нормы провозимого груза Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курганской области два года не могут запустить автоматические комплексы весового контроля, построенные в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Об этом URA.RU рассказали источники, знакомые с ситуацией. «Несмотря на то, что „Курганавтодор“ обещал запустить пункты 1 июля, этого не произошло. К устройствам даже не провели провода. Эта задержка сказывается на ремонте дорог, потому что деньги от оплаченных штрафов за нарушение весовых норм будут направлять на содержание трасс», — рассказывают источники, связанные с региональными властями и подрядчиком. В регионе были установлены пункты весового контроля в трех муниципальных округах: Частоозерском, Шатровском и Шумихинском. «Запуск автоматических пунктов весогабаритного контроля планируется в ближайшее время после авторизации в единой системе. Вопрос количества и размещения дополнительных пунктов дорабатывается», — ответили URA.RU в областном департаменте строительства, госэкспертизы и ЖКХ. Ранее «Курганавтодору» из-за допущенных ошибок при составлении требований к участникам аукциона заблокировали заключение контракта на обслуживание комплексов весового контроля. В июне представители организации сообщали, что на комплексах велась настройка оборудования для подключения к сети Ространснадзора. Стоимость работ по установке трех комплексов превысила 200 млн рублей. Параллельно в регионе устанавливают еще три новых пункта. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Курганской области два года не могут запустить автоматические комплексы весового контроля, построенные в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Об этом URA.RU рассказали источники, знакомые с ситуацией. «Несмотря на то, что „Курганавтодор“ обещал запустить пункты 1 июля, этого не произошло. К устройствам даже не провели провода. Эта задержка сказывается на ремонте дорог, потому что деньги от оплаченных штрафов за нарушение весовых норм будут направлять на содержание трасс», — рассказывают источники, связанные с региональными властями и подрядчиком. В регионе были установлены пункты весового контроля в трех муниципальных округах: Частоозерском, Шатровском и Шумихинском. «Запуск автоматических пунктов весогабаритного контроля планируется в ближайшее время после авторизации в единой системе. Вопрос количества и размещения дополнительных пунктов дорабатывается», — ответили URA.RU в областном департаменте строительства, госэкспертизы и ЖКХ. Ранее «Курганавтодору» из-за допущенных ошибок при составлении требований к участникам аукциона заблокировали заключение контракта на обслуживание комплексов весового контроля. В июне представители организации сообщали, что на комплексах велась настройка оборудования для подключения к сети Ространснадзора. Стоимость работ по установке трех комплексов превысила 200 млн рублей. Параллельно в регионе устанавливают еще три новых пункта.