16 августа 2023

Теле2 требует с тюменцев плату за возможность делиться интернетом

© Служба новостей «URA.RU»
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Чтобы раздать интернет с мобильного на другое устройство тюменцев просят заплатить 30 рублей в сутки Фото:

Мобильный оператор Теле2 требует с тюменцев плату за раздачу интернета с мобильного устройства на другие телефоны, планшеты или компьютеры. Об этом URA.RU рассказали абоненты. За то, чтобы поделиться уже оплаченными гигабайтами, тюменцев просят заплатить 30 рублей в сутки.

«Недавно дома отключился WI-FI, решила раздать интернет со своего телефона на мобильный дочери. И обнаружила, что не могу делать это как раньше. Оказалось, теперь я должна заплатить Теле2 30 рублей в день, чтобы поделиться уже оплаченным интернетом с кем-то еще», — рассказала URA.RU жительница Тюмени.

По словам тюменки, заранее о нововведении ее никто не предупреждал. В техподдержке оператора женщине подтвердили, что на ее тарифе действительно действует такое ограничение. Его можно отменить, если перейти на другие тарифы, за 800 или 1 800 рублей в месяц.

«Живу в новом доме, интернет для работы раздаю с телефона, подключил безлимит от Теле2. Но с недавних пор за это с меня требуют по 30 рублей в сутки. Не понимаю, почему должен платить за то, за что и так каждый месяц отдаю абонплату», — поделился с URA.RU другой клиент мобильного оператора.

В пресс-службе Теле2 прокомментировали ситуацию. Там отметили, что в целом тарифные планы для смартфонов предназначены для использования мобильного интернета на одном устройстве, а их базовые условия предполагают отсутствие режима раздачи.

«Сейчас технические настройки тарифов приведены в соответствие с описанием продукта. Для раздачи трафика на любое количество устройств действует услуга „Раздача на 24 часа“ (30 рублей в сутки). Мы запустили услугу с посуточной раздачей, поскольку практика показывает, что большинству клиентов режим тетеринга (когда телефон становится точкой доступа для других устройств — прим. URA.RU) необходим именно разово», — сообщили в компании.

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Мобильный оператор Теле2 требует с тюменцев плату за раздачу интернета с мобильного устройства на другие телефоны, планшеты или компьютеры. Об этом URA.RU рассказали абоненты. За то, чтобы поделиться уже оплаченными гигабайтами, тюменцев просят заплатить 30 рублей в сутки. «Недавно дома отключился WI-FI, решила раздать интернет со своего телефона на мобильный дочери. И обнаружила, что не могу делать это как раньше. Оказалось, теперь я должна заплатить Теле2 30 рублей в день, чтобы поделиться уже оплаченным интернетом с кем-то еще», — рассказала URA.RU жительница Тюмени. По словам тюменки, заранее о нововведении ее никто не предупреждал. В техподдержке оператора женщине подтвердили, что на ее тарифе действительно действует такое ограничение. Его можно отменить, если перейти на другие тарифы, за 800 или 1 800 рублей в месяц. «Живу в новом доме, интернет для работы раздаю с телефона, подключил безлимит от Теле2. Но с недавних пор за это с меня требуют по 30 рублей в сутки. Не понимаю, почему должен платить за то, за что и так каждый месяц отдаю абонплату», — поделился с URA.RU другой клиент мобильного оператора. В пресс-службе Теле2 прокомментировали ситуацию. Там отметили, что в целом тарифные планы для смартфонов предназначены для использования мобильного интернета на одном устройстве, а их базовые условия предполагают отсутствие режима раздачи. «Сейчас технические настройки тарифов приведены в соответствие с описанием продукта. Для раздачи трафика на любое количество устройств действует услуга „Раздача на 24 часа“ (30 рублей в сутки). Мы запустили услугу с посуточной раздачей, поскольку практика показывает, что большинству клиентов режим тетеринга (когда телефон становится точкой доступа для других устройств — прим. URA.RU) необходим именно разово», — сообщили в компании.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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