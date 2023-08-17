В Кургане из-за реформы властей под сокращение попадут 1500 чиновников

18 августа 2023 в 15:35 Размер текста - 17 +

Сокращения чиновников связаны с муниципальной реформой Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курганской области из-за проведения муниципальной реформы по преобразованию районов в округа планируют сократить 1661 сотрудника сферы государственного управления, 1507 из них находятся под риском увольнения. Данная информация размещена на сайте областного Главного управления по труду и занятости населения. «Движение численности высвобождаемых работников по основными отраслям экономической деятельности (по состоянию на 1 июля 2023 года). Государственное управление, заявленное высвобождение — 1661, фактическое высвобождение — 154, под риском увольнения — 1507 человек», — указано в отчете организации. Представители главного управления ответили URA.RU, что такие уведомления сотрудники получают из-за завершения процедуры перехода районов в статус муниципальных округов. «Сотрудникам, предупрежденным о предстоящем высвобождении, предлагаются рабочие места во вновь организуемых структурах органов местного самоуправления», — объяснили в ведомстве. Сотрудники организации добавили, что находящимся под риском увольнения предлагают дополнительное профессиональное образование. Ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков рассказывал, что с начала 2020 года в регионе сократили более 7000 чиновников. О реформе по преобразованию районов в округа, во время которой сократили часть чиновников, Шумков объявил в 2019 году. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Курганской области из-за проведения муниципальной реформы по преобразованию районов в округа планируют сократить 1661 сотрудника сферы государственного управления, 1507 из них находятся под риском увольнения. Данная информация размещена на сайте областного Главного управления по труду и занятости населения. «Движение численности высвобождаемых работников по основными отраслям экономической деятельности (по состоянию на 1 июля 2023 года). Государственное управление, заявленное высвобождение — 1661, фактическое высвобождение — 154, под риском увольнения — 1507 человек», — указано в отчете организации. Представители главного управления ответили URA.RU, что такие уведомления сотрудники получают из-за завершения процедуры перехода районов в статус муниципальных округов. «Сотрудникам, предупрежденным о предстоящем высвобождении, предлагаются рабочие места во вновь организуемых структурах органов местного самоуправления», — объяснили в ведомстве. Сотрудники организации добавили, что находящимся под риском увольнения предлагают дополнительное профессиональное образование. Ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков рассказывал, что с начала 2020 года в регионе сократили более 7000 чиновников. О реформе по преобразованию районов в округа, во время которой сократили часть чиновников, Шумков объявил в 2019 году.