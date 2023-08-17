Бизнесмен Шевчик стал спонсором кандидата в депутаты гордумы Тюмени

Компания Шевчика помогает кандидату Андрею Голоусу (на фото)
Компания «Сибинтел-Холдинг» (принадлежит бизнесмену Владимиру Шевчику) стала спонсором предвыборной кампании депутата гордумы Тюмени Андрея Голоуса, который пытается избраться на новый срок. Информация об этом размещена на сайте избирательной комиссии Тюменской области.
Согласно опубликованным данным, компания Шевчика перевела в избирательный фонд кандидата 50 тысяч рублей. Голоус выдвинут партией «Единая Россия» по одномандатному округу №14.
Выборы в гордуму Тюмени пройдут 10 сентября. Горожанам предстоит выбрать 36 депутатов нового созыва представительного органа.
Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.