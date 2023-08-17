17 августа 2023

Бизнесмен Шевчик стал спонсором кандидата в депутаты гордумы Тюмени

Кандидат Голоус заручился поддержкой Шевчика на выборах в гордуму Тюмени
© Служба новостей «URA.RU»
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Городская дума. Тюмень , голоус андрей
Компания Шевчика помогает кандидату Андрею Голоусу (на фото) Фото:

Компания «Сибинтел-Холдинг» (принадлежит бизнесмену Владимиру Шевчику) стала спонсором предвыборной кампании депутата гордумы Тюмени Андрея Голоуса, который пытается избраться на новый срок. Информация об этом размещена на сайте избирательной комиссии Тюменской области.

Согласно опубликованным данным, компания Шевчика перевела в избирательный фонд кандидата 50 тысяч рублей. Голоус выдвинут партией «Единая Россия» по одномандатному округу №14.

Выборы в гордуму Тюмени пройдут 10 сентября. Горожанам предстоит выбрать 36 депутатов нового созыва представительного органа.

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Компания «Сибинтел-Холдинг» (принадлежит бизнесмену Владимиру Шевчику) стала спонсором предвыборной кампании депутата гордумы Тюмени Андрея Голоуса, который пытается избраться на новый срок. Информация об этом размещена на сайте избирательной комиссии Тюменской области. Согласно опубликованным данным, компания Шевчика перевела в избирательный фонд кандидата 50 тысяч рублей. Голоус выдвинут партией «Единая Россия» по одномандатному округу №14. Выборы в гордуму Тюмени пройдут 10 сентября. Горожанам предстоит выбрать 36 депутатов нового созыва представительного органа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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