Курганского полицейского уволили из-за старого уголовного дела

Сотрудника курганского МВД уволили после 10 лет службы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сотрудника отделения полиции «Шатровский» уволили после проверки, выявившей факт привлечения к уголовной ответственности. Мужчина отработал в полиции более 10 лет и оспаривает увольнение, считая его незаконным. Информация появилась в системе ГАС «Правосудие».

«Обратился в суд с исковым заявлением о признании незаконным приказа врио начальника МО МВД России „Каргапольский“ от (скрыта дата приказа) об увольнении К. со службы. <…> Основанием для увольнения послужило заключение служебной проверки, в ходе которой был выявлен факт привлечения К. в 2010 г. к уголовной ответственности», — говорится в материалах дела. Уволенный сотрудник требовал восстановить его на службе, поскольку уголовное дело было закрыто по примирению сторон до его устройства в полицию.

Проверка обнаружила, что мужчина привлекался к уголовной ответственности по обвинению в краже с причинением крупного ущерба. Сотрудник был уволен в мае этого года, после чего решил добиться восстановления. В суде он доказывал, что не совершал преступления, а его паспортом воспользовался неизвестный злоумышленник.

Суд отказал бывшему полицейскому в иске. Мужчине пояснили, что контракт на службу в ОВД не может быть заключен с гражданином, «в отношении которого вынесено уголовное постановление о прекращении уголовного дела в связи с примирением». Также бывшему сотруднику предложили оспорить судебный акт по его уголовному делу в другом судебном порядке. На решение была подана апелляция.

Ранее URA.RU сообщало, что сотрудницу шадринского отдела полиции уволили из-за мигрантов. По версии работодателя, ее действия помогли иностранцам избежать административной ответственности за совершенные правонарушения.