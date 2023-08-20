В Курганской области в озере утонул рыбак (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Макушинском округе (Курганская область) 68-летний рыбак выпал из лодки на озере Большое Черное и утонул. Об этом сообщается на сайте регионального СУ СКР. По факту гибели мужчины проводится проверка.

«Установлено, что утром 20 августа мужчина 1955 года рождения на надувной лодке выплыл на озеро. По предварительным данным он выпал в воду и не смог самостоятельно выбраться. Его тело без признаков жизни обнаружили и извлекли из водоема местные рыбаки», — говорится на сайте ведомства.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. По факту обнаружения тела рыбака проводится доследственная проверка.