Дебаты перед выборами тюменского губернатора могут пройти в новом формате

21 августа 2023 в 17:02 Размер текста - 17 +

Предвыборные дебаты кандидатов в губернаторы могут пройти с интригой Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В тюменской политике решают важный вопрос, касающийся губернаторской кампании-2023: в каком формате проводить теледебаты? Прямые эфиры должны начаться уже с 29 августа, однако в Желтом доме до сих пор не определились, будут ли кандидаты коммуницировать между собой или традиционно ограничатся озвучиванием своих предвыборных тезисов, как в 2018 году? Об обсуждениях рассказали инсайдеры из политических кругов. «Сценарий с дискуссией кандидатов между собой добавил бы программе остроты и интриги, однако, учитывая требование транслировать дебаты в прямом эфире, такой формат имеет кратно больше рисков. Брать не себя ответственность за возможный скандал не хочет никто, поэтому рассматриваются другие, альтернативные формы дебатов», — сообщает собеседник агентства. Из-за оттягивания решения, подготовка телерадиокомпаний «Регион Тюмень» и «Тюменское время» к дебатам частично поставлена на стоп. По данным агентства, окончательное решение будет озвучено на этой неделе.

В тюменской политике решают важный вопрос, касающийся губернаторской кампании-2023: в каком формате проводить теледебаты? Прямые эфиры должны начаться уже с 29 августа, однако в Желтом доме до сих пор не определились, будут ли кандидаты коммуницировать между собой или традиционно ограничатся озвучиванием своих предвыборных тезисов, как в 2018 году? Об обсуждениях рассказали инсайдеры из политических кругов. «Сценарий с дискуссией кандидатов между собой добавил бы программе остроты и интриги, однако, учитывая требование транслировать дебаты в прямом эфире, такой формат имеет кратно больше рисков. Брать не себя ответственность за возможный скандал не хочет никто, поэтому рассматриваются другие, альтернативные формы дебатов», — сообщает собеседник агентства. Из-за оттягивания решения, подготовка телерадиокомпаний «Регион Тюмень» и «Тюменское время» к дебатам частично поставлена на стоп. По данным агентства, окончательное решение будет озвучено на этой неделе.