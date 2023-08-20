20 августа 2023

Дебаты перед выборами тюменского губернатора могут пройти в новом формате

© Служба новостей «URA.RU»
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Предвыборные дебаты кандидатов в губернаторы могут пройти с интригой Фото:

В тюменской политике решают важный вопрос, касающийся губернаторской кампании-2023: в каком формате проводить теледебаты? Прямые эфиры должны начаться уже с 29 августа, однако в Желтом доме до сих пор не определились, будут ли кандидаты коммуницировать между собой или традиционно ограничатся озвучиванием своих предвыборных тезисов, как в 2018 году? Об обсуждениях рассказали инсайдеры из политических кругов.

«Сценарий с дискуссией кандидатов между собой добавил бы программе остроты и интриги, однако, учитывая требование транслировать дебаты в прямом эфире, такой формат имеет кратно больше рисков. Брать не себя ответственность за возможный скандал не хочет никто, поэтому рассматриваются другие, альтернативные формы дебатов», — сообщает собеседник агентства.

Из-за оттягивания решения, подготовка телерадиокомпаний «Регион Тюмень» и «Тюменское время» к дебатам частично поставлена на стоп. По данным агентства, окончательное решение будет озвучено на этой неделе.

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В тюменской политике решают важный вопрос, касающийся губернаторской кампании-2023: в каком формате проводить теледебаты? Прямые эфиры должны начаться уже с 29 августа, однако в Желтом доме до сих пор не определились, будут ли кандидаты коммуницировать между собой или традиционно ограничатся озвучиванием своих предвыборных тезисов, как в 2018 году? Об обсуждениях рассказали инсайдеры из политических кругов. «Сценарий с дискуссией кандидатов между собой добавил бы программе остроты и интриги, однако, учитывая требование транслировать дебаты в прямом эфире, такой формат имеет кратно больше рисков. Брать не себя ответственность за возможный скандал не хочет никто, поэтому рассматриваются другие, альтернативные формы дебатов», — сообщает собеседник агентства. Из-за оттягивания решения, подготовка телерадиокомпаний «Регион Тюмень» и «Тюменское время» к дебатам частично поставлена на стоп. По данным агентства, окончательное решение будет озвучено на этой неделе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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