22 августа 2023

Двух курганцев исключили из списка спонсоров терроризма

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Курганцев вычеркнули из списка экстремистов Фото:

Два жителя Кургана исключены из списка лиц, причастных к легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Информация об этом опубликована на сайте Росфинмониторинга.

«Организации и физические лица, исключенные из Перечня на основании подпунктов 1- 3, 7-8 пункта 2.2 статьи 6 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ „О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма“: Юрий Борисович Крылов и Станислав Андреевич Филиппов. Оба из Кургана», — пишет «Российская газета» со ссылкой на данные Росфинмониторинга.

Ранее в Курганской области ФСБ задержала пособников террористов. Им грозило пожизненное лишение свободы.

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Два жителя Кургана исключены из списка лиц, причастных к легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Информация об этом опубликована на сайте Росфинмониторинга. «Организации и физические лица, исключенные из Перечня на основании подпунктов 1- 3, 7-8 пункта 2.2 статьи 6 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ „О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма“: Юрий Борисович Крылов и Станислав Андреевич Филиппов. Оба из Кургана», — пишет «Российская газета» со ссылкой на данные Росфинмониторинга. Ранее в Курганской области ФСБ задержала пособников террористов. Им грозило пожизненное лишение свободы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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