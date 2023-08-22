Двух курганцев исключили из списка спонсоров терроризма

Курганцев вычеркнули из списка экстремистов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Два жителя Кургана исключены из списка лиц, причастных к легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Информация об этом опубликована на сайте Росфинмониторинга.

«Организации и физические лица, исключенные из Перечня на основании подпунктов 1- 3, 7-8 пункта 2.2 статьи 6 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ „О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма“: Юрий Борисович Крылов и Станислав Андреевич Филиппов. Оба из Кургана», — пишет «Российская газета» со ссылкой на данные Росфинмониторинга.

Ранее в Курганской области ФСБ задержала пособников террористов. Им грозило пожизненное лишение свободы.