Губернатор Шумков увидел в мировых организациях угрозу для России

Губернатор Вадим Шумков считает опасными для России четыре организации Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Губернатор Курганской области Вадим Шумков считает, что сотрудничество России с Международным валютным фондом, Всемирным банком, Всемирной организацией здравоохранения и Всемирной торговой организацией приведет к гибели страны. Об этом он написал в своем telegram-канале.

«Ключевые институты глобалистов, через которые они проводят свою политику, в лице МВФ, Всемирного банка, ВОЗ и ВТО по-прежнему встроены в нашу экономику и социальную политику. В нашу жизнь. В жизнь нашего государства. Участие в них предопределяет нашей стране исключительно роли второго плана с неизбежной деградацией и умиранием», — считает Шумков.

При этом губернатор понимает, что моментальный разрыв отношений с этими организациями будет болезнен для страны. Однако, по его мнению, «невозможно долго пытаться ехать на велосипеде вперед, при этом крутя его педали в разные стороны».

Ранее Шумков заявлял, что регулярное падение рубля связано с работой Центробанка. По его мнению, вместо этой организации стране нужен Госбанк.