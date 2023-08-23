23 августа 2023

Губернатор Шумков увидел в мировых организациях угрозу для России

© Служба новостей «URA.RU»
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День Курганской области в АСИ. Москва, шумков вадим
Губернатор Вадим Шумков считает опасными для России четыре организации Фото:

Губернатор Курганской области Вадим Шумков считает, что сотрудничество России с Международным валютным фондом, Всемирным банком, Всемирной организацией здравоохранения и Всемирной торговой организацией приведет к гибели страны. Об этом он написал в своем telegram-канале.

«Ключевые институты глобалистов, через которые они проводят свою политику, в лице МВФ, Всемирного банка, ВОЗ и ВТО по-прежнему встроены в нашу экономику и социальную политику. В нашу жизнь. В жизнь нашего государства. Участие в них предопределяет нашей стране исключительно роли второго плана с неизбежной деградацией и умиранием», — считает Шумков.

При этом губернатор понимает, что моментальный разрыв отношений с этими организациями будет болезнен для страны. Однако, по его мнению, «невозможно долго пытаться ехать на велосипеде вперед, при этом крутя его педали в разные стороны».

Ранее Шумков заявлял, что регулярное падение рубля связано с работой Центробанка. По его мнению, вместо этой организации стране нужен Госбанк.

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Губернатор Курганской области Вадим Шумков считает, что сотрудничество России с Международным валютным фондом, Всемирным банком, Всемирной организацией здравоохранения и Всемирной торговой организацией приведет к гибели страны. Об этом он написал в своем telegram-канале. «Ключевые институты глобалистов, через которые они проводят свою политику, в лице МВФ, Всемирного банка, ВОЗ и ВТО по-прежнему встроены в нашу экономику и социальную политику. В нашу жизнь. В жизнь нашего государства. Участие в них предопределяет нашей стране исключительно роли второго плана с неизбежной деградацией и умиранием», — считает Шумков. При этом губернатор понимает, что моментальный разрыв отношений с этими организациями будет болезнен для страны. Однако, по его мнению, «невозможно долго пытаться ехать на велосипеде вперед, при этом крутя его педали в разные стороны». Ранее Шумков заявлял, что регулярное падение рубля связано с работой Центробанка. По его мнению, вместо этой организации стране нужен Госбанк.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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