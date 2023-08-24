В Тюмени пройдет бесплатный фестиваль уличного кино

25 августа 2023 в 15:36 Размер текста - 17 +

Фильмы будут показывать в арт-пространстве на площади 400-летия Тюмени Фото: Размик Закарян © URA.RU Кинопоказ короткометражных фильмов под открытым небом состоится 25 августа на площади 400-летия Тюмени. Увидеть семь картин зрители смогут вечером, о чем сообщает центр культуры и творчества «Тюмень». «Ежегодный зрительский смотр лучших российских короткометражек, проводимый на улицах, стадионах и центральных площадях страны с 2014 года. Победитель определяется зрителями и получает 1 500 000 рублей», — кратко описывается мероприятие на официальном сайте фестиваля уличного кино. Как сообщается в группе «Центр культуры и творчества Тюмень» в соцсети «ВКонтакте», финальный день начнется 25 августа в 19:00. В конкурсной программе участвуют семь фильмов, хронометраж которых не превышает 21 минуту, а сняты они все этом году.

Кинопоказ короткометражных фильмов под открытым небом состоится 25 августа на площади 400-летия Тюмени. Увидеть семь картин зрители смогут вечером, о чем сообщает центр культуры и творчества «Тюмень». «Ежегодный зрительский смотр лучших российских короткометражек, проводимый на улицах, стадионах и центральных площадях страны с 2014 года. Победитель определяется зрителями и получает 1 500 000 рублей», — кратко описывается мероприятие на официальном сайте фестиваля уличного кино. Как сообщается в группе «Центр культуры и творчества Тюмень» в соцсети «ВКонтакте», финальный день начнется 25 августа в 19:00. В конкурсной программе участвуют семь фильмов, хронометраж которых не превышает 21 минуту, а сняты они все этом году.