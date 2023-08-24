24 августа 2023

В Тюмени пройдет бесплатный фестиваль уличного кино

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Открытие летнего кинотеатра в Парке Маяковского. Екатеринбург, парк маяковского, летний кинотеатр, кинолето
Фильмы будут показывать в арт-пространстве на площади 400-летия Тюмени Фото:

Кинопоказ короткометражных фильмов под открытым небом состоится 25 августа на площади 400-летия Тюмени. Увидеть семь картин зрители смогут вечером, о чем сообщает центр культуры и творчества «Тюмень».

«Ежегодный зрительский смотр лучших российских короткометражек, проводимый на улицах, стадионах и центральных площадях страны с 2014 года. Победитель определяется зрителями и получает 1 500 000 рублей», — кратко описывается мероприятие на официальном сайте фестиваля уличного кино.

Как сообщается в группе «Центр культуры и творчества Тюмень» в соцсети «ВКонтакте», финальный день начнется 25 августа в 19:00. В конкурсной программе участвуют семь фильмов, хронометраж которых не превышает 21 минуту, а сняты они все этом году.

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Кинопоказ короткометражных фильмов под открытым небом состоится 25 августа на площади 400-летия Тюмени. Увидеть семь картин зрители смогут вечером, о чем сообщает центр культуры и творчества «Тюмень». «Ежегодный зрительский смотр лучших российских короткометражек, проводимый на улицах, стадионах и центральных площадях страны с 2014 года. Победитель определяется зрителями и получает 1 500 000 рублей», — кратко описывается мероприятие на официальном сайте фестиваля уличного кино. Как сообщается в группе «Центр культуры и творчества Тюмень» в соцсети «ВКонтакте», финальный день начнется 25 августа в 19:00. В конкурсной программе участвуют семь фильмов, хронометраж которых не превышает 21 минуту, а сняты они все этом году.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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