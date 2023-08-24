Тюменский депздрав ищет деньги на ремонт больницы в Ишиме

Департамент здравоохранения Тюменской области занимается решением вопроса о финансировании ремонтных работ в амбулаторном отделении областного клинического фтизиопульмонологического центра Ишима. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ведомства. Ранее агентство писало о том, что фасад здания указанной больницы находится в ужасном состоянии.
«Текущий внутренний ремонт здания производится собственными силами учреждения и соответствует нормам САНПИНа для осуществления деятельности. Безусловно, внешний вид здания требует ремонта. Администрация медучреждения и департамента здравоохранения в курсе. Вопрос выделения финансирования находится в работе», — сообщили URA.RU в пресс-службе регионального департамента здравоохранения.
Ранее агентство писало о том, что жители Ишима пожаловались в социальных сетях на состояние фасада амбулаторного отделения областного клинического фтизиопульмонологического центра Ишима. Горожане сообщили, что рядом с больницей опасно ходить, потому что с фасада здания осыпается штукатурка.
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