Моор посещает соцобъекты Ялуторовског орайона Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Губернатор Тюменской области Александр Моор пожелал Ялуторовскому району развития и процветания. Соответствующую запись глава региона оставил в летописи во время выставки по случаю 100-летия района.

«Перевернули очередную страницу летописи Ялуторовского района. Пожелали на следующую сотню лет району — развития и процветания!» — сообщил Моор в своем telegram-канале.

Позже губернатор посетил обновленный ДК «Капустник» в селе Аромашево. В здании приведены в порядок фундамент, стены, потолки, крыша, а также заменена электропроводка, отремонтированы фойе, система отопления и обновлена пожарная сигнализация. Глава региона также посетил строящийся дом для детей-сирот и врачей, рассчитанный на 26 квартир. Объект строится с опережением срока. В настоящее время рабочие монтируют электропроводку и устанавливают сантехнику.

Ранее сообщалось, что губернатор Тюменской области Александр Моор примет участие в праздничных мероприятиях по случаю празднования 100-летия Ялуторовского района. В селе Памятном он посетил сквер Памяти и Воинской славы, а также возложил цветы к мемориалу защитникам Родины.