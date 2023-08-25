25 августа 2023

Губернатор Моор оставил свой «след» в летописи Ялуторовского района. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Встреча Якушева, Моора и Дом.РФ. Тюмень, моор александр, моор александр портрет
Моор посещает соцобъекты Ялуторовског орайона Фото:

Губернатор Тюменской области Александр Моор пожелал Ялуторовскому району развития и процветания. Соответствующую запись глава региона оставил в летописи во время выставки по случаю 100-летия района.

«Перевернули очередную страницу летописи Ялуторовского района. Пожелали на следующую сотню лет району — развития и процветания!» — сообщил Моор в своем telegram-канале.

Позже губернатор посетил обновленный ДК «Капустник» в селе Аромашево. В здании приведены в порядок фундамент, стены, потолки, крыша, а также заменена электропроводка, отремонтированы фойе, система отопления и обновлена пожарная сигнализация. Глава региона также посетил строящийся дом для детей-сирот и врачей, рассчитанный на 26 квартир. Объект строится с опережением срока. В настоящее время рабочие монтируют электропроводку и устанавливают сантехнику.

Ранее сообщалось, что губернатор Тюменской области Александр Моор примет участие в праздничных мероприятиях по случаю празднования 100-летия Ялуторовского района. В селе Памятном он посетил сквер Памяти и Воинской славы, а также возложил цветы к мемориалу защитникам Родины.

Губернатор Моор оставил запись с поздравлениями в летописи Ялуторовского района
Губернатор Моор оставил запись с поздравлениями в летописи Ялуторовского района

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Губернатор Тюменской области Александр Моор пожелал Ялуторовскому району развития и процветания. Соответствующую запись глава региона оставил в летописи во время выставки по случаю 100-летия района. «Перевернули очередную страницу летописи Ялуторовского района. Пожелали на следующую сотню лет району — развития и процветания!» — сообщил Моор в своем telegram-канале. Позже губернатор посетил обновленный ДК «Капустник» в селе Аромашево. В здании приведены в порядок фундамент, стены, потолки, крыша, а также заменена электропроводка, отремонтированы фойе, система отопления и обновлена пожарная сигнализация. Глава региона также посетил строящийся дом для детей-сирот и врачей, рассчитанный на 26 квартир. Объект строится с опережением срока. В настоящее время рабочие монтируют электропроводку и устанавливают сантехнику. Ранее сообщалось, что губернатор Тюменской области Александр Моор примет участие в праздничных мероприятиях по случаю празднования 100-летия Ялуторовского района. В селе Памятном он посетил сквер Памяти и Воинской славы, а также возложил цветы к мемориалу защитникам Родины.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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