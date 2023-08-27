27 августа 2023
26 августа 2023

В Тюмени из окна многоэтажки выпала девушка и погибла

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытые окна. Челябинск, занавеска, жара, окна, лето, штора, открытые окна
Инцидент произошел 21 августа Фото:

В Тюмени на улице Николая Федорова насмерть разбилась девушка, выпав из окна многоэтажного дома. Информацию о происшествии URA.RU подтвердили в региональном департаменте здравоохранения. Инцидент произошел 21 августа.

«Вызов поступил 21 августа в 0:49, прибытие бригады скорой медицинской помощи — 0:55. Медики констатировали смерть пациента», — сообщили в депздраве.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени на улице Николая Зелинского из окна дома выпала девушка. Бригада скорой помощи прибыла к месту происшествия спустя шесть минут, врачи констатировали смерть жительницы.

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В Тюмени на улице Николая Федорова насмерть разбилась девушка, выпав из окна многоэтажного дома. Информацию о происшествии URA.RU подтвердили в региональном департаменте здравоохранения. Инцидент произошел 21 августа. «Вызов поступил 21 августа в 0:49, прибытие бригады скорой медицинской помощи — 0:55. Медики констатировали смерть пациента», — сообщили в депздраве. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени на улице Николая Зелинского из окна дома выпала девушка. Бригада скорой помощи прибыла к месту происшествия спустя шесть минут, врачи констатировали смерть жительницы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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