В Тюмени из окна многоэтажки выпала девушка и погибла

Инцидент произошел 21 августа
В Тюмени на улице Николая Федорова насмерть разбилась девушка, выпав из окна многоэтажного дома. Информацию о происшествии URA.RU подтвердили в региональном департаменте здравоохранения. Инцидент произошел 21 августа.
«Вызов поступил 21 августа в 0:49, прибытие бригады скорой медицинской помощи — 0:55. Медики констатировали смерть пациента», — сообщили в депздраве.
Ранее URA.RU писало, что в Тюмени на улице Николая Зелинского из окна дома выпала девушка. Бригада скорой помощи прибыла к месту происшествия спустя шесть минут, врачи констатировали смерть жительницы.
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