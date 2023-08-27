В Тюмени из окна многоэтажки выпала девушка и погибла

28 августа 2023 в 13:05 Размер текста - 17 +

Инцидент произошел 21 августа Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Тюмени на улице Николая Федорова насмерть разбилась девушка, выпав из окна многоэтажного дома. Информацию о происшествии URA.RU подтвердили в региональном департаменте здравоохранения. Инцидент произошел 21 августа. «Вызов поступил 21 августа в 0:49, прибытие бригады скорой медицинской помощи — 0:55. Медики констатировали смерть пациента», — сообщили в депздраве. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени на улице Николая Зелинского из окна дома выпала девушка. Бригада скорой помощи прибыла к месту происшествия спустя шесть минут, врачи констатировали смерть жительницы.

В Тюмени на улице Николая Федорова насмерть разбилась девушка, выпав из окна многоэтажного дома. Информацию о происшествии URA.RU подтвердили в региональном департаменте здравоохранения. Инцидент произошел 21 августа. «Вызов поступил 21 августа в 0:49, прибытие бригады скорой медицинской помощи — 0:55. Медики констатировали смерть пациента», — сообщили в депздраве. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени на улице Николая Зелинского из окна дома выпала девушка. Бригада скорой помощи прибыла к месту происшествия спустя шесть минут, врачи констатировали смерть жительницы.