Почтовая связь становится менее доступной Тюменцам

УФПС Свердловской области сдает в аренду бывшие здания почтовых отделений

Почтовые отделения закрылись в нескольких районах Тюмени Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Почтовое управление Свердловской области ищет арендатора для нескольких помещений, в которых ранее располагались почтовые отделения связи. О выставлении на аукцион права заключения договора аренды сообщает платформа «Сбербанк АСТ».

«Аукцион SBR012-2308250075.1, объект — право заключения договора аренды недвижимого имущества, принадлежащего на праве собственности АО „Почта России“. Адрес объекта — Тюмень, улица Ватутина, дом 16, помещение 1. Заявки принимаются до 2 октября 2023 года», — говорится в одном из таких объявлений.

По информации «Сбербанк АСТ», в аренду сдаются так же другие помещения по нескольким адресам. Во всех случаях в этих помещениях располагались узлы почтовой связи. Во всех случая прием заявок начнется 1 сентября 2023 года.

URA.RU направило в УФПС Свердловской области запрос о судьбе почтовых отделений, ранее располагавшихся в этих помещениях. На момент публикации ответ ожидается.