28 августа 2023

«Стратегический» деревянный мост в тюменской глубинке обойдется дороже ямальской дороги. Скрин

В Тюмени определили подрядчика для реконструкции деревянного моста через реку Тенис
© Служба новостей «URA.RU»
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Мост через реку Сысерть. Свердловская область, поселок Луч, разрушенный мост, переправа через реку, старый мост, деревянный мост, аварийный мост, река сысерть
Реконструкцию деревянного автомобильного моста через реку Тенис планируют провести в 2024 году Фото:

В Тюменской области планируют потратить 49,6 млн рублей на реконструкцию 30-метрового деревянного моста через реку Тенис в Викуловском районе. Информация появилась на едином портале госзакупок. Это в три раза больше, чем ремонт 700-метровой улицы Советской в Аксарке (ЯНАО).

«Закупка № 0167200003423005370, организатор — управление государственных закупок Тюменской области. Объект закупки — реконструкция деревянного моста через реку Тенис на автомобильной дороге Викулово—Ермаки—Жигули. Начальная стоимость аукциона — 46,9 млн рублей, определение поставщика завершено», — говорится в сообщении.

К закупке приложена проектная документация, в которой разработчик рекомендует сделать новый мост металлическим или железобетонным. Однако дальнейшая документация сообщает, что конструкция останется деревянной. В настоящее время мост частично обрушен.

Так же на портале госзакупок размещен аукцион по поиску подрядчика для ремонта улицы Советской в Аксарке, ЯНАО. За эти работы планируют заплатить 16,5 млн рублей. Ранее URA.RU рассказало, что в 2024 году в Тюменской области восстановят мост через реку Бердюженку в Ялуторовском районе.

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В Тюменской области планируют потратить 49,6 млн рублей на реконструкцию 30-метрового деревянного моста через реку Тенис в Викуловском районе. Информация появилась на едином портале госзакупок. Это в три раза больше, чем ремонт 700-метровой улицы Советской в Аксарке (ЯНАО). «Закупка № 0167200003423005370, организатор — управление государственных закупок Тюменской области. Объект закупки — реконструкция деревянного моста через реку Тенис на автомобильной дороге Викулово—Ермаки—Жигули. Начальная стоимость аукциона — 46,9 млн рублей, определение поставщика завершено», — говорится в сообщении. К закупке приложена проектная документация, в которой разработчик рекомендует сделать новый мост металлическим или железобетонным. Однако дальнейшая документация сообщает, что конструкция останется деревянной. В настоящее время мост частично обрушен. Так же на портале госзакупок размещен аукцион по поиску подрядчика для ремонта улицы Советской в Аксарке, ЯНАО. За эти работы планируют заплатить 16,5 млн рублей. Ранее URA.RU рассказало, что в 2024 году в Тюменской области восстановят мост через реку Бердюженку в Ялуторовском районе.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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