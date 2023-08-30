В Тюмени на восемь часов задержали два рейса до Красноярска

В Тюмени на восемь часов задержали рейсы авиакомпаний «Аэрофлот» и «Россия», которые следуют до Красноярска. Информация об этом размещена на сайте аэропорта Рощино.
«FV 6788 и SU 6788 Тюмень — Красноярск. По расписанию самолеты авиакомпаний „Аэрофлот“ и „Россия“ должны были вылететь в 01:30. Расчетное время по итогу стало — 09:55», — написано на сайте тюменского аэропорта.
Также на сайте указано, что задержали на четыре с половиной часа рейс авиакомпании Smartavia. Самолет должен был вылететь из Тюмени в Сочи в 04:30, теперь он полетит в 09:00.
Агентство URA.RU направило запрос в справочную службу аэропорта. Ответ на него ожидается.
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