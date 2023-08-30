В Тюмени на восемь часов задержали два рейса до Красноярска

В Тюмени задержали два самолета до Красноярска и один до Сочи Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В Тюмени на восемь часов задержали рейсы авиакомпаний «Аэрофлот» и «Россия», которые следуют до Красноярска. Информация об этом размещена на сайте аэропорта Рощино.

«FV 6788 и SU 6788 Тюмень — Красноярск. По расписанию самолеты авиакомпаний „Аэрофлот“ и „Россия“ должны были вылететь в 01:30. Расчетное время по итогу стало — 09:55», — написано на сайте тюменского аэропорта.

Также на сайте указано, что задержали на четыре с половиной часа рейс авиакомпании Smartavia. Самолет должен был вылететь из Тюмени в Сочи в 04:30, теперь он полетит в 09:00.

Агентство URA.RU направило запрос в справочную службу аэропорта. Ответ на него ожидается.