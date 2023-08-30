30 августа 2023

В Тюмени на восемь часов задержали два рейса до Красноярска

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Прибытие задержанного рейса Сиань - Екатеринбург в аэропорту Кольцово. Екатеринбург, аэропорт кольцово, аэропорт, китайцы, пассажиры, защитные маски
В Тюмени задержали два самолета до Красноярска и один до Сочи Фото:

В Тюмени на восемь часов задержали рейсы авиакомпаний «Аэрофлот» и «Россия», которые следуют до Красноярска. Информация об этом размещена на сайте аэропорта Рощино.

«FV 6788 и SU 6788 Тюмень — Красноярск. По расписанию самолеты авиакомпаний „Аэрофлот“ и „Россия“ должны были вылететь в 01:30. Расчетное время по итогу стало — 09:55», — написано на сайте тюменского аэропорта.

Также на сайте указано, что задержали на четыре с половиной часа рейс авиакомпании Smartavia. Самолет должен был вылететь из Тюмени в Сочи в 04:30, теперь он полетит в 09:00.

Агентство URA.RU направило запрос в справочную службу аэропорта. Ответ на него ожидается.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюмени на восемь часов задержали рейсы авиакомпаний «Аэрофлот» и «Россия», которые следуют до Красноярска. Информация об этом размещена на сайте аэропорта Рощино. «FV 6788 и SU 6788 Тюмень — Красноярск. По расписанию самолеты авиакомпаний „Аэрофлот“ и „Россия“ должны были вылететь в 01:30. Расчетное время по итогу стало — 09:55», — написано на сайте тюменского аэропорта. Также на сайте указано, что задержали на четыре с половиной часа рейс авиакомпании Smartavia. Самолет должен был вылететь из Тюмени в Сочи в 04:30, теперь он полетит в 09:00. Агентство URA.RU направило запрос в справочную службу аэропорта. Ответ на него ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...