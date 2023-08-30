30 августа 2023

К особому тарифу подключилось еще одно курганское такси. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Такси. Тюмень, такси, taxi
В Кургане агрегаторы внедряют новый закон о такси в работу Фото:

Владельцы курганского сервиса такси «Омега» ввели новые тарифы на поездки. Теперь в приложении можно заключить договор и выбрать поездку с водителем, у которого есть разрешение. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили источники, заметившие изменение в приложении. Ранее такие тарифы ввели в сервисе заказа такси «Максим».

«В приложении сервиса появились тарифы с арендой транспорта с экипажем и заказ такси, водитель которого имеет разрешение. Первый тариф также ниже по цене. На выбор при аренде машины с экипажем предоставляют „Эконом“, „Комфорт“ и другие», — рассказали URA.RU источники.

Корреспондент URA.RU обратилась за комментарием в пресс-службу сервиса такси «Максим». Журналисту пояснили, что «Омега» решили выбрать такую же модель заказов и внедрить в свое приложение. Корреспондент также обратилась за комментарием к сотрудникам такси «Омега». Журналисту пояснили, что пришлют ответ позже. Информация будет дополнена после получения комментария

Ранее URA.RU писало, что в Минтрансе придумали, как регулировать работу агрегаторов такси. Согласно новому закону, ответственность за жизнь и здоровье пассажиров будет лежать на сервисах заказа такси. Также планируют ввести реестр перевозчиков.

Курганский агрегатор такси ввел новый тариф
Курганский агрегатор такси ввел новый тариф
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Курганское такси внедрило новые тарифы, включая поездку с водителем, у которого есть разрешение
Курганское такси внедрило новые тарифы, включая поездку с водителем, у которого есть разрешение
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Владельцы курганского сервиса такси «Омега» ввели новые тарифы на поездки. Теперь в приложении можно заключить договор и выбрать поездку с водителем, у которого есть разрешение. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили источники, заметившие изменение в приложении. Ранее такие тарифы ввели в сервисе заказа такси «Максим». «В приложении сервиса появились тарифы с арендой транспорта с экипажем и заказ такси, водитель которого имеет разрешение. Первый тариф также ниже по цене. На выбор при аренде машины с экипажем предоставляют „Эконом“, „Комфорт“ и другие», — рассказали URA.RU источники. Корреспондент URA.RU обратилась за комментарием в пресс-службу сервиса такси «Максим». Журналисту пояснили, что «Омега» решили выбрать такую же модель заказов и внедрить в свое приложение. Корреспондент также обратилась за комментарием к сотрудникам такси «Омега». Журналисту пояснили, что пришлют ответ позже. Информация будет дополнена после получения комментария Ранее URA.RU писало, что в Минтрансе придумали, как регулировать работу агрегаторов такси. Согласно новому закону, ответственность за жизнь и здоровье пассажиров будет лежать на сервисах заказа такси. Также планируют ввести реестр перевозчиков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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