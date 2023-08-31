Жителей Тобольска начали прививать от сезонной болезни

Четырехкомпонентный препарат эффективен против штаммов гриппа групп А и В
В прививочные кабинеты поликлиники Тобольска поступила партия вакцины против гриппа групп А и В. Об этом сообщает в Telegram-канале пресс-служба городской администрации.
«В прививочные кабинеты поликлиники и ее филиалов поступила четырехкомпонентная вакцина против гриппа отечественного производства для взрослых и детей. Она содержит компоненты вируса гриппа группы А и группы В», — говорится в сообщении.
Известно, что вакцина распределена по всем филиалам поликлиники. Для того, чтобы пройти иммунизацию, медики рекомендуют прийти в прививочный пункт с паспортом и полисом обязательного медицинского страхования.
Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.