31 августа 2023

Жителей Тобольска начали прививать от сезонной болезни

В прививочные кабинеты Тобольска поступила четырехкомпонентная вакцина от гриппа
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вакцинация. Тюмень, прививка, шприц, вакцина, резиновые перчатки, вакцинация, руки в перчатках, коронавирус, covid, ковид, спутник v, синие перчатки
Четырехкомпонентный препарат эффективен против штаммов гриппа групп А и В Фото:

В прививочные кабинеты поликлиники Тобольска поступила партия вакцины против гриппа групп А и В. Об этом сообщает в Telegram-канале пресс-служба городской администрации.

«В прививочные кабинеты поликлиники и ее филиалов поступила четырехкомпонентная вакцина против гриппа отечественного производства для взрослых и детей. Она содержит компоненты вируса гриппа группы А и группы В», — говорится в сообщении.

Известно, что вакцина распределена по всем филиалам поликлиники. Для того, чтобы пройти иммунизацию, медики рекомендуют прийти в прививочный пункт с паспортом и полисом обязательного медицинского страхования.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В прививочные кабинеты поликлиники Тобольска поступила партия вакцины против гриппа групп А и В. Об этом сообщает в Telegram-канале пресс-служба городской администрации. «В прививочные кабинеты поликлиники и ее филиалов поступила четырехкомпонентная вакцина против гриппа отечественного производства для взрослых и детей. Она содержит компоненты вируса гриппа группы А и группы В», — говорится в сообщении. Известно, что вакцина распределена по всем филиалам поликлиники. Для того, чтобы пройти иммунизацию, медики рекомендуют прийти в прививочный пункт с паспортом и полисом обязательного медицинского страхования.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...