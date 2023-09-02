02 сентября 2023

Пьяные тюменцы сломали лифт, чтобы помочь девушке c истерикой. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Визит Евгения Куйвашева в Нижнюю Туру, лифт, подъезд
Мужчины сломали дверь лифта, чтобы выпустить девушку с истерикой Фото:

Семь пьяных тюменцев застряли в лифте. Молодые люди сломали дверь кабины, чтобы выпустить девушку, у которой началась истерика. Об этом сообщили в социальных сетях.

«Семь пьяных тюменцев застряли в лифте и разнесли дверь, не дождавшись механиков. Пока самый сильный ломал кабину в ЖК „Заречный“, девушка билась в истерике. Ради ее спасения выпившие Халки без лишних сомнений голыми руками раздвинули препятствие. Теперь они должны 3,5 миллиона рублей. Сейчас их ищут», — сообщает telegram-канал Ural Mash.

Агентство URA.RU направило запрос в пресс-службу МВД России по Тюменской области. Ответ на него ожидается.

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Семь пьяных тюменцев застряли в лифте. Молодые люди сломали дверь кабины, чтобы выпустить девушку, у которой началась истерика. Об этом сообщили в социальных сетях. «Семь пьяных тюменцев застряли в лифте и разнесли дверь, не дождавшись механиков. Пока самый сильный ломал кабину в ЖК „Заречный“, девушка билась в истерике. Ради ее спасения выпившие Халки без лишних сомнений голыми руками раздвинули препятствие. Теперь они должны 3,5 миллиона рублей. Сейчас их ищут», — сообщает telegram-канал Ural Mash. Агентство URA.RU направило запрос в пресс-службу МВД России по Тюменской области. Ответ на него ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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