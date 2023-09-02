Мужчины сломали дверь лифта, чтобы выпустить девушку с истерикой Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Семь пьяных тюменцев застряли в лифте. Молодые люди сломали дверь кабины, чтобы выпустить девушку, у которой началась истерика. Об этом сообщили в социальных сетях.

«Семь пьяных тюменцев застряли в лифте и разнесли дверь, не дождавшись механиков. Пока самый сильный ломал кабину в ЖК „Заречный“, девушка билась в истерике. Ради ее спасения выпившие Халки без лишних сомнений голыми руками раздвинули препятствие. Теперь они должны 3,5 миллиона рублей. Сейчас их ищут», — сообщает telegram-канал Ural Mash.

Агентство URA.RU направило запрос в пресс-службу МВД России по Тюменской области. Ответ на него ожидается.