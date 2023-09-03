В Тюмени уволен высокопоставленный силовик с украинским гражданством

В Тюмени уволен начальник АТХ областного МВД с украинским гражданством

Виктор Кузенко отвечал за транспортное обеспечение УМВД по Тюменской области Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Из УМВД России по Тюменской области уволен начальник автотранспортного хозяйства (АТХ) Виктор Кузенко. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам. По его словам, Кузенко имеет двойное гражданство: России и Украины.

«Кузенко написал рапорт об увольнении по собственному желанию. Насколько мне известно, он оставил должность и больше не является сотрудником УМВД по Тюменской области», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности.

Ранее URA.RU писало о том, что начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Тюменской области Алексей Похиленко в ближайшее время оставит должность. По данным источников агентства, он уже написал соответствующий рапорт. Также инсайдеры URA.RU сообщали о том, что глава областного ГУВД Леонид Коломиец планирует уйти в отставку на фоне проблем со здоровьем.

В пресс-службу УМВД России по Тюменской области направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.