Высокопоставленный тюменский силовик опроверг слухи о своей отставке

Начальник ГИБДД Тюменской области Андрей Миллер: в отставку уходить не собираюсь

Андрей Миллер развеял слухи о своей отставке Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Начальник УГИБДД по Тюменской области Андрей Миллер не собирается уходить в отставку. Об этом он заявил корреспонденту URA.RU. Ранее в тюменских СМИ и анонимных telegram-каналах появилась информация о том, что 31 августа Миллер написал рапорт об увольнении.

«Информация не соответствует действительности. Никакой рапорт я не писал, в отставку уходить не собираюсь. Нахожусь на службе, занимаюсь вопросами обеспечения безопасности дорожного движения. Еще много вопросов, которые нужно решить», — заявил Миллер во время беседы с корреспондентом URA.RU.

В начале сентября некоторые тюменские СМИ и анонимные telegram-каналы написали о том, что начальник ГИБДД по Тюменской области Андрей Миллер подал рапорт об увольнении по собственному желанию. Отставку связали с кадровыми чистками в региональном управлении МВД.

Ранее агентство писало о том, что в УМВД по Тюменской области произошли громкие отставки. Так, из ведомства были уволены начальник автотранспортного хозяйства Виктор Кузенко и руководитель ОБЭП и ПК Алексей Похиленко.