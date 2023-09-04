04 сентября 2023

Высокопоставленный тюменский силовик опроверг слухи о своей отставке

Начальник ГИБДД Тюменской области Андрей Миллер: в отставку уходить не собираюсь
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Андрей Миллер. Тюмень , миллер андрей
Андрей Миллер развеял слухи о своей отставке Фото:

Начальник УГИБДД по Тюменской области Андрей Миллер не собирается уходить в отставку. Об этом он заявил корреспонденту URA.RU. Ранее в тюменских СМИ и анонимных telegram-каналах появилась информация о том, что 31 августа Миллер написал рапорт об увольнении.

«Информация не соответствует действительности. Никакой рапорт я не писал, в отставку уходить не собираюсь. Нахожусь на службе, занимаюсь вопросами обеспечения безопасности дорожного движения. Еще много вопросов, которые нужно решить», — заявил Миллер во время беседы с корреспондентом URA.RU.

В начале сентября некоторые тюменские СМИ и анонимные telegram-каналы написали о том, что начальник ГИБДД по Тюменской области Андрей Миллер подал рапорт об увольнении по собственному желанию. Отставку связали с кадровыми чистками в региональном управлении МВД.

Ранее агентство писало о том, что в УМВД по Тюменской области произошли громкие отставки. Так, из ведомства были уволены начальник автотранспортного хозяйства Виктор Кузенко и руководитель ОБЭП и ПК Алексей Похиленко.

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Начальник УГИБДД по Тюменской области Андрей Миллер не собирается уходить в отставку. Об этом он заявил корреспонденту URA.RU. Ранее в тюменских СМИ и анонимных telegram-каналах появилась информация о том, что 31 августа Миллер написал рапорт об увольнении. «Информация не соответствует действительности. Никакой рапорт я не писал, в отставку уходить не собираюсь. Нахожусь на службе, занимаюсь вопросами обеспечения безопасности дорожного движения. Еще много вопросов, которые нужно решить», — заявил Миллер во время беседы с корреспондентом URA.RU. В начале сентября некоторые тюменские СМИ и анонимные telegram-каналы написали о том, что начальник ГИБДД по Тюменской области Андрей Миллер подал рапорт об увольнении по собственному желанию. Отставку связали с кадровыми чистками в региональном управлении МВД. Ранее агентство писало о том, что в УМВД по Тюменской области произошли громкие отставки. Так, из ведомства были уволены начальник автотранспортного хозяйства Виктор Кузенко и руководитель ОБЭП и ПК Алексей Похиленко.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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