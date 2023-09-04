04 сентября 2023

Тюменские фермеры стали чаще подделывать документы на зерно

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Генеральный консул Китайской Народной Республики в Екатеринбурге Цуй Шаочунь на АО «Макфа». Челябинск, продукты, хлеб, пшеница, урожай, зерно, продовольственная безопасность, продуктовая безопасность
Тюменские производители не проводят все необходимые испытания зерна и продуктов его переработки Фото:

В Тюменской области в семь раз выросло количество недостоверных деклараций на зерно и продукты его переработки. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

«За 8 месяцев 2023 года Управлением Россельхознадзора по Тюменской области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам выявлено 56 случаев недостоверного декларирования зерна. Это почти в семь раз больше, чем за аналогичный период 2022 года», — говорится в сообщении

Чаще всего в декларациях приводят недостоверные протоколы испытаний зерна и не указывают номера аттестатов аккредитаций лабораторий. Также часто отсутствуют результаты исследований на важные показатели, в том числе на зараженность зерна вредителями или остатками пестицидов.

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В Тюменской области в семь раз выросло количество недостоверных деклараций на зерно и продукты его переработки. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Россельхознадзора. «За 8 месяцев 2023 года Управлением Россельхознадзора по Тюменской области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам выявлено 56 случаев недостоверного декларирования зерна. Это почти в семь раз больше, чем за аналогичный период 2022 года», — говорится в сообщении Чаще всего в декларациях приводят недостоверные протоколы испытаний зерна и не указывают номера аттестатов аккредитаций лабораторий. Также часто отсутствуют результаты исследований на важные показатели, в том числе на зараженность зерна вредителями или остатками пестицидов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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