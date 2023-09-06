Директор Тюменской филармонии намекнул на глобальные изменения в учреждении

В Тюменской филармонии произойдут изменения, которые затронут как программу учреждения, так и подход к развитию. Об этом в интервью рассказал ее новый директор Владимир Фризен.
«Моя задача, чтобы Тюменская филармония звучала ярко и громко на всю Россию, наряду с Московской филармонией», — заявил Фризен телеканалу «Тюменское время». По его словам, сейчас перед ним также стоит цель в сохранении постоянных зрителей и привлечении новых.
Он отметил, что в последние годы в учреждении было очень много привозных звезд и концерт, что создавало «перекос» в программе сезона. При этом и само наполнение не целиком совпадало с тем, чего он ожидает. «Филармония — это, прежде всего, искусство академическое. Не хочу обидеть эстрадных исполнителей, шансонье — это также нравится публике. Но не в стенах филармонии», — считает директор.
Однако от старого подхода отказываться он не собирается. Об этом он сказал во время рассуждений касательно программы Тюменской филармонии на 2023/2024 год. «Я не скажу, что мы будем что-то отменять, скорее добавлять. Будем вносить изменения в новый сезон», — поясняет Фризен. В качестве примера он анонсировал проект «Филармония для дошкольников», где для детей до 7 лет доступным языком объяснят аспекты, связанные с классической музыкой.
Ранее URA.RU сообщало, что 21 августа в Тюменской филармонии объявили о назначении нового директора. Им стал бывший замдиректора департамента культуры Югры Владимир Фризен.
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