Директор Тюменской филармонии намекнул на глобальные изменения в учреждении

07 сентября 2023 в 20:04 Размер текста - 17 +

Владимир Фризен рассказал о планах на новом посту Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В Тюменской филармонии произойдут изменения, которые затронут как программу учреждения, так и подход к развитию. Об этом в интервью рассказал ее новый директор Владимир Фризен. «Моя задача, чтобы Тюменская филармония звучала ярко и громко на всю Россию, наряду с Московской филармонией», — заявил Фризен телеканалу «Тюменское время». По его словам, сейчас перед ним также стоит цель в сохранении постоянных зрителей и привлечении новых. Он отметил, что в последние годы в учреждении было очень много привозных звезд и концерт, что создавало «перекос» в программе сезона. При этом и само наполнение не целиком совпадало с тем, чего он ожидает. «Филармония — это, прежде всего, искусство академическое. Не хочу обидеть эстрадных исполнителей, шансонье — это также нравится публике. Но не в стенах филармонии», — считает директор. Однако от старого подхода отказываться он не собирается. Об этом он сказал во время рассуждений касательно программы Тюменской филармонии на 2023/2024 год. «Я не скажу, что мы будем что-то отменять, скорее добавлять. Будем вносить изменения в новый сезон», — поясняет Фризен. В качестве примера он анонсировал проект «Филармония для дошкольников», где для детей до 7 лет доступным языком объяснят аспекты, связанные с классической музыкой. Ранее URA.RU сообщало, что 21 августа в Тюменской филармонии объявили о назначении нового директора. Им стал бывший замдиректора департамента культуры Югры Владимир Фризен. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Тюменской филармонии произойдут изменения, которые затронут как программу учреждения, так и подход к развитию. Об этом в интервью рассказал ее новый директор Владимир Фризен. «Моя задача, чтобы Тюменская филармония звучала ярко и громко на всю Россию, наряду с Московской филармонией», — заявил Фризен телеканалу «Тюменское время». По его словам, сейчас перед ним также стоит цель в сохранении постоянных зрителей и привлечении новых. Он отметил, что в последние годы в учреждении было очень много привозных звезд и концерт, что создавало «перекос» в программе сезона. При этом и само наполнение не целиком совпадало с тем, чего он ожидает. «Филармония — это, прежде всего, искусство академическое. Не хочу обидеть эстрадных исполнителей, шансонье — это также нравится публике. Но не в стенах филармонии», — считает директор. Однако от старого подхода отказываться он не собирается. Об этом он сказал во время рассуждений касательно программы Тюменской филармонии на 2023/2024 год. «Я не скажу, что мы будем что-то отменять, скорее добавлять. Будем вносить изменения в новый сезон», — поясняет Фризен. В качестве примера он анонсировал проект «Филармония для дошкольников», где для детей до 7 лет доступным языком объяснят аспекты, связанные с классической музыкой. Ранее URA.RU сообщало, что 21 августа в Тюменской филармонии объявили о назначении нового директора. Им стал бывший замдиректора департамента культуры Югры Владимир Фризен.