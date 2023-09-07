07 сентября 2023

Учеников школы курганского округа кормят в коридоре. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, коридор, техничка, ведро, школа
В здании школы, где учатся дети, нет помещения для столовой (архивное фото) Фото:

Ученики Боровской школы Курганской области питаются в отгороженной части коридора, так как в здании нет столовой. Об этом сообщили представители администрации Катайского муниципального округа, где находится школа.

«В столовой Боровской школы, куда заглянул Глеб Михайлович (Морозов — глава округа — прим. URA.RU) в сопровождении директора Натальи Анашкиной, чисто, уютно и вкусно пахнет. Приспособленного помещения для столовой в школе нет, под нее отгорожена часть коридора. Места хватает, всего в школе учатся чуть больше 80 человек, которые питаются в три этапа», — указано в посте группы администрации округа в соцсети «ВКонтакте».

Глава округа попробовал гороховый суп, салат из свежих овощей, компот, хлеб и второе, которые давали ученикам в день его приезда. По словам Морозова, еда была вкусной, сытной и питательной.

Ранее жителей города Макушино возмутило качество ремонта школы, обновление которой длилось три года. На это обратил внимание глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Для столовой выделили часть коридора
Для столовой выделили часть коридора
Фото:

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Ученики Боровской школы Курганской области питаются в отгороженной части коридора, так как в здании нет столовой. Об этом сообщили представители администрации Катайского муниципального округа, где находится школа. «В столовой Боровской школы, куда заглянул Глеб Михайлович (Морозов — глава округа — прим. URA.RU) в сопровождении директора Натальи Анашкиной, чисто, уютно и вкусно пахнет. Приспособленного помещения для столовой в школе нет, под нее отгорожена часть коридора. Места хватает, всего в школе учатся чуть больше 80 человек, которые питаются в три этапа», — указано в посте группы администрации округа в соцсети «ВКонтакте». Глава округа попробовал гороховый суп, салат из свежих овощей, компот, хлеб и второе, которые давали ученикам в день его приезда. По словам Морозова, еда была вкусной, сытной и питательной. Ранее жителей города Макушино возмутило качество ремонта школы, обновление которой длилось три года. На это обратил внимание глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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