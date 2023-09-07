Учеников школы курганского округа кормят в коридоре. Фото

08 сентября 2023 в 11:23 Размер текста - 17 +

В здании школы, где учатся дети, нет помещения для столовой (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU Ученики Боровской школы Курганской области питаются в отгороженной части коридора, так как в здании нет столовой. Об этом сообщили представители администрации Катайского муниципального округа, где находится школа. «В столовой Боровской школы, куда заглянул Глеб Михайлович (Морозов — глава округа — прим. URA.RU) в сопровождении директора Натальи Анашкиной, чисто, уютно и вкусно пахнет. Приспособленного помещения для столовой в школе нет, под нее отгорожена часть коридора. Места хватает, всего в школе учатся чуть больше 80 человек, которые питаются в три этапа», — указано в посте группы администрации округа в соцсети «ВКонтакте». Глава округа попробовал гороховый суп, салат из свежих овощей, компот, хлеб и второе, которые давали ученикам в день его приезда. По словам Морозова, еда была вкусной, сытной и питательной. Ранее жителей города Макушино возмутило качество ремонта школы, обновление которой длилось три года. На это обратил внимание глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Для столовой выделили часть коридора Фото: группа администрации Катайского муниципального округа в соцсети «ВКонтакте» https://vk.com/kataiskii_rayon?w=wall-172399157_6708

Ученики Боровской школы Курганской области питаются в отгороженной части коридора, так как в здании нет столовой. Об этом сообщили представители администрации Катайского муниципального округа, где находится школа. «В столовой Боровской школы, куда заглянул Глеб Михайлович (Морозов — глава округа — прим. URA.RU) в сопровождении директора Натальи Анашкиной, чисто, уютно и вкусно пахнет. Приспособленного помещения для столовой в школе нет, под нее отгорожена часть коридора. Места хватает, всего в школе учатся чуть больше 80 человек, которые питаются в три этапа», — указано в посте группы администрации округа в соцсети «ВКонтакте». Глава округа попробовал гороховый суп, салат из свежих овощей, компот, хлеб и второе, которые давали ученикам в день его приезда. По словам Морозова, еда была вкусной, сытной и питательной. Ранее жителей города Макушино возмутило качество ремонта школы, обновление которой длилось три года. На это обратил внимание глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.